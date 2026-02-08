空軍將採購10架全新C-130J運輸機 未來搭配C-130H運用

空軍針對服役多年的空運主力C-130H型力士式（Hercules）運輸機，原本規劃以135億餘萬元經費執行代號「太武山三號」計畫、進行性能提升。不過，軍方今天表示，因費用不符成本，將改為向美國採購10架C-130J型超級力士式（Super Hercules）運輸機，未來兩型機預計採高低配運用。

C-130J運輸機。(圖/洛馬公司)

空軍在代號「太武山」計畫下，前後分兩批向美國洛馬公司採購20架C-130H型運輸機（1310號已失事），以及1架外號「法老機」改裝的C-130HE型電戰機（1351號，天干機），其中1301號等第一批C-130H型機，服役已超過40年。

空軍司令部啟動的「太武山三號」計畫，原本預計於2030年以前完成現役19架C-130H型運輸機、1架C-130HE型電戰機的性能提升工程，主要改良項目為座艙整合介面、增進海上搜救能力及模擬機等3個部分，包含配備全球精準定位、機位回報及安全避碰等系統；此外也將換裝8葉片螺旋槳及T56-A-427型渦輪螺旋槳發動機。

空軍現役C-130H運輸機。(圖/軍聞社)

據中央社今（8）日報導，軍方人士表示，取消性能提升的主因為不符合成本考量，除了軟體升級費用高昂，機體結構也需補強，還存在舊飛機風險。空軍經過綜合評估後，規劃對美採購10架全新C-130J型運輸機。未來若能順利籌獲返台，現役C-130H型規劃由國內廠商執行基本升級，並採新、舊機「高低配」模式，例如由C-130J型擔負夜間等艱困任務，C-130H型則負責平時的空運任務。

針對採購C-130J型運輸機一事，空軍司令部則回應，相關武器裝備需求，均針對未來敵情威脅及機隊運作現況，建構符合防衛作戰所需之國防武力。

此外空軍司令部表示，有關任何建軍規劃項目，空軍在未完成建案程序並獲賦預算前，援例不予評論。

