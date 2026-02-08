空軍將購10架C-130J運輸機 新舊機高低配運用

（中央社記者游凱翔台北8日電）空軍首批C-130H型運輸機服役迄今已逾40年，空軍原規劃以代號「太武山三號」性能升級。但軍方今天表示，因費用不符成本，將對美籌購10架C-130J，未來與舊型機高低配使用；空軍強調，相關需求均針對敵情威脅及機隊運作現況，建構符合防衛作戰所需的武力。

空軍分批向美國採購20架C-130H運輸機（編號1310於民國86年失事，現為19架），及1架改裝稱為「法老機」的C-130HE天干機，首批12架C-130H運輸機自1984年出廠服役迄今已逾40年。

空軍原本規劃以「太武山三號」為專案代號，自114年至119年替現有C-130H進行性能提升作業，重點項目包括整合座艙介面、增進海上搜救能力、模擬機、全球精準定位、機位回報、安全避撞等系統，但全案已確定取消。

軍方人士告訴中央社記者，取消主因為不符成本考量，除軟體升級費用高昂，機體結構亦需補強，亦存在舊機風險。經綜合評估，空軍規劃對美籌購10架C-130J運輸機，未來若順利抵台，現有C-130H規劃由國內單位執行基本升級，並採新舊機「高低配」模式，例如由J型擔負夜間等艱困任務，H型則負責平時運務。

空軍司令部對此回應，相關武器裝備需求，均針對未來敵情威脅及機隊運作現況，建構符合防衛作戰所需的國防武力；有關任何建軍規劃項目，空軍在未完成建案程序並獲賦預算前，援例不予評論。

國防院學者蘇紫雲分析，J型擁有更強大的發動機及全數位座艙，後勤整備更迅速安全，能有效提升運補能量。他推測，未來採購J型並搭配H型升級，顯示國軍裝備管理趨向科學化，新舊並陳不僅強化戰力，也能在不造成過度維持負擔下，產生不對稱作戰效益。

兩型機最大變革，在於J型換裝全數位化座艙（H型為傳統類比式），J型不僅發動機推力更強且兼具省油效益，在航程增加、起降距離縮短及載重能力提升的同時，也大幅降低機組人力需求。

此外，J型空中機動更靈活，在迴避威脅或遭遇危險狀況時，具備更高的戰術彈性，對於提升空軍執行全天候戰術運輸與人道救援任務的生存力至關重要。（編輯：蘇志宗）1150208