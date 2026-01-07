空軍已想盡辦法把人帶回來…辛柏毅隊長哽咽悲吐：唯一的就是陪伴家屬

政治中心／陳弘逸報導

空軍五聯隊第27隊隊長周明慶，面對痛失優秀隊員，在今天（7日）記者會一度哽咽。（圖／翻攝自國防部發言人）

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚（6日）駕駛F-16戰機訓練時不明原因失聯，他的長官、空軍五聯隊第27隊隊長周明慶，面對痛失優秀隊員，在今天（7日）記者會談及此事，認為他的隊員、長機已經想辦法想把人帶回來，該做的都已經做了；更一度哽咽，「我們真的是…現在唯一的就是陪伴家屬，這是一段很長的路，盡速搜救」。

空軍司令部今天（7日）上午舉行臨時記者會，透過飛官錄音抄錄內容，與軌跡示意圖，案發前還原案發經過，從辛柏毅高度出現下降，直到雷達光點消失，僅12秒時間。

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅昨晚（6日）駕駛F-16戰機訓練時不明原因失聯。（圖／記者呂彥攝影、IDF經國號FB提供）

針對事故，第五聯隊第27隊隊長上校周明慶表示，辛柏毅當晚已經知道他空間迷向並報出來，同時檢查高度表，已經下掉，且飛行員的最後一道關卡就是彈射跳傘。

周明慶還說，「我的隊員、長機已經想辦法想把他帶回來」面對緊急遭遇，有三個原則，保持飛機操作、分析情況並採取適當措施、盡可能盡速落地。

周明慶認為，辛柏毅有保持飛機操作，報出情況可能盡速落地，他該做的都已經做了；過程中，一度低頭嘆息、哽咽並表示，「我們真的是…現在唯一的就是陪伴家屬，這是一段很長的路，盡速搜救」。

