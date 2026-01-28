空軍巾幗不讓鬚眉 馬尾女飛官春節加強戰備捍衛領空

國防部依慣例於農曆春節前邀請軍事記者，參訪陸、海、空軍的春節期間加強戰備實況，今（28）日第二天的行程由駐防嘉義空軍基地的第4聯隊、第795旅第301營擔綱操演，在第4聯隊F-16AM型戰機潛力裝掛演練後執行飛行任務的上尉女飛官，意外成為媒體記者焦點。

空軍基勤大隊的機務、武掛及彈維等分隊官兵在實施潛力裝掛時，必須於10分鐘內完成戰機各項武器外載、副油箱裝掛及輸送的作業；而依戰備需求，還區分為完成及恢復戰備2種，今天上午演練的是F-16型戰機「恢復」防空外型，掛載包含翼端的2枚AIM-120C型飛彈、第2及8站位的2枚AIM-9M型飛彈、機翼內側的2具370加侖副油箱，以及20公厘火神機砲彈、CDS反制裝置滿載。

剛完成潛力裝掛的F-16AM型戰機（6684號），隨即由飛行員檢查、開俥，而駕駛該架戰機的女飛官陳怡慈上尉，在機工長的協助下執行飛行前360度檢查程序，立刻引起在場媒體高度關注。

女飛官陳怡慈進行飛行前360度檢查。(圖/國防部提供)

綁著馬尾的陳怡慈隨後登進座艙，戴上HGU-55/P型飛行頭盔、扣上彈射椅束帶，完成起飛前的各項準備，接著與另一架掛載1具AN/AAQ-33型狙擊手（Sniper）標定莢艙的F-16AM型（6694號）戰機依序滑出機堡，接著滑行至跑道、起飛升空，執行戰鬥空中巡邏任務（CAP）。今天擔任僚機的戰機女飛官陳怡慈，隸屬第4聯隊第23作戰隊，空軍官校110年班畢業。

空軍司令部表示，因應敵情威脅及解放軍機頻繁侵擾，第4聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮；此次配合媒體參訪時機，表現官兵勤訓精練成果，使國人能安心歡度春節假期。

戴上飛行頭盔的女飛官陳怡慈。(圖/中天新聞)

