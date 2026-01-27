空軍春節加強戰備 第4聯隊F-16V飛官防寒飛行衣首度曝光

農曆春節即將來臨，國防部依慣例邀請軍事記者參訪陸、海、空軍的春節期間加強戰備實況，第二個操演的空軍第4戰術戰鬥機聯隊，今（27）日下午F-16AM/BM型戰機起飛，並首度公開新採購的OTS-600型防寒飛行衣。

第4聯隊F-16BM開後燃器起飛。(圖/宋玉寧攝)

今天在嘉義空軍基地進行的戰備操演，首先安排跑道頭警戒機堡的2架F-16AM型戰機緊急起飛（Scramble）演練。在緊急起飛的警鈴響起後，飛行員迅速跑上戰機座艙，在機工長完成起飛前準備、檢查，隨後滑出機堡。2架F-16AM型的兩邊翼端各掛載1枚AIM-120C型先進中程空對空飛彈，翼下則是各掛載1枚AIM-9M型響尾蛇紅外線導引空對空飛彈、1具副油箱；其中1架還在進氣口右側加掛1具狙擊手（Sniper）標定莢艙。

廣告 廣告

由於日前花蓮空軍基地第5聯隊的1架F-16AM型戰機失事，外界關注飛行員的防寒裝備，第4聯隊也首度公開空軍新採購、F-16型戰機飛行員穿著的防寒飛行衣。

第23作戰隊飛官衝向F-16AM戰機。(圖/宋玉寧攝)

空軍表示，OTS-600型防寒飛行衣採用可避免水滲入，也能使汗水蒸氣蒸發、緩和熱能壓迫及濕度蓄積的防火、防水透氣布料，飛行員在低溫天氣落海後，可降低失溫風險，延緩體溫快速流失，爭取搜救時間。OTS-600型防寒飛行衣的使用壽命為10年。

空軍規定，日間海溫低於攝氏18度、夜間低於攝氏20度時，飛行員就必須穿著防寒飛行衣執行飛行任務。

第4聯隊F-16AM滑出警戒機堡。(圖/宋玉寧攝)

由Aerostar公司生產的OTS-600型防寒飛行衣，共有14種大小尺寸，每位飛行員都會配發專屬的防寒飛行衣。由於目前第4聯隊還有部分飛行員尚未配發，預計3月底防寒飛行衣會全面啟用；而除了F-16型機之外，F-CK-1型經國號戰機、空軍救護隊的飛行員也會配發OTS-600型防寒飛行衣。

空軍第2聯隊在換裝幻象2000-5型戰機時，飛行員已同時配發防寒飛行衣。與法製防寒飛行衣相比，採用直接穿著方式，OTS-600型防寒飛行衣則是穿在連身飛行衣內。

OTS-600 防寒飛行衣的領口、袖口採束緊設計。(圖/宋玉寧攝)

防寒飛行衣穿在連身飛行衣內。(圖/宋玉寧攝)

延伸閱讀

直擊！春節加強戰備巡弋首發啟動 海馬士火力大公開

民眾黨自提軍購條例 國防部4點批評：以政治宣示取代專業審查

解放軍將領才大震動！5軍機、8軍艦又擾台 空飄氣球越海峽中線