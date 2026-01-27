空軍春節加強戰備 防寒飛行服亮相（2） (圖)

即時中心／潘柏廷報導民眾黨立院黨團昨（26）日下午正式召開記者會，向外界說明自提4千億軍購特別條例；儘管國防部今（27）日上午則召開記者會回應，但民眾黨團並沒有正面談刪除的內容，卻反問國防部列的無人機在俄烏戰爭常出包，更質疑國防部建軍規畫是指潛艦潛不下去。對此，民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋稍早受訪則回「這樣聽起來他們的回應是越回越糟糕，不知道他們的軍事專家出什麼問題？」。沈伯洋今日在立法院程序委員會散會後，接受媒體聯訪；針對民眾黨回應國防部一事，他表示，民眾黨已經寫一、兩個禮拜軍購特別條例，昨天民進黨團也開記者會回應，甚至他本人也直播、發文，「如果他們（民眾黨）要再回應，應該要有所準備，這樣聽起來他們的回應是越回越糟糕，不知道他們的軍事專家出什麼問題？」。接著，沈伯洋說明，無人機有分機密與非機密，因為民眾黨將品項寫在條文，但問題是機密能寫在條文嗎？等於是把所有進行的機密項目完全拿掉；第二，無人機款項寫300多億，跟ALTIUS目前國務院公布的11億美金的金額完全扣在一起。因此就民眾黨團的說法，很明顯不是在講列在上面的ALTIUS品項，沈伯洋問，如果今天聽起來的批評不是那個品項，第一問題是不是暗示台灣在機密品項，只要根據民眾黨團說的話大家是不是能查到哪一個型號，「這樣有沒有洩密的問題？」。更扯的是，沈伯洋說，民眾黨團批評俄烏戰爭那一款無人機，跟機密會議批評的一款無人機根本不一樣，「不專業的程序有多高，完全無視於正在進行的軍購項目，還搞錯品項，還把品項寫死在條文，讓以後採購遇到匯率、型號都沒辦法進行」。至於針對潛艦一事，沈伯洋認為，潛艦的測試本來就因為台船有所延期，所以還是按照原來規劃步調，「他們（民眾黨團）沒有考慮之前延宕的時間，請問這是不是又用假消息方式攻擊國防採購？」。原文出處：快新聞／民眾黨團自提軍購條例怪國防部 沈伯洋：他們軍事專家出什麼問題？ 更多民視新聞報導若立院強行通過民眾黨版軍購案？國防部揭後果：完全無法執行、甚至會有後遺症藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例朝20萬名防災士邁進 劉世芳：記者也能推動社會韌性

民視影音 ・ 4 小時前