空軍春節加強戰備 F-16V掛載AIM-120飛彈展射後不理戰力

農曆春節將屆，國防部依慣例邀請軍事記者參訪陸、海、空軍的春節期間加強戰備實況，今（28）日第二天的行程由駐防嘉義空軍基地的第4聯隊、第795旅第301營進行操演，包括F-16型戰機的潛力裝掛，以及天兵（Skyguard）防空系統演練。特別的是，今天完成潛力裝掛演練的F-16AM型戰機，隨後便與另一架戰機直接起飛執行任務，同時其中更有1名是女性飛官。

F-16AM戰機滑出機堡，可見到翼端的AIM-120C、機翼下的AIM-9M，進氣口右側另掛有狙擊手莢艙。(圖/宋玉寧攝)

空軍司令部表示，因應敵情威脅及解放軍機的頻繁侵擾，第4聯隊肩負台海空防作戰的重要任務，全體官兵戮力於戰訓本務工作，以確保空軍戰力發揮；此次配合媒體參訪時機，表現官兵勤訓精練成果，使國人能安心歡度春節假期。

空軍的潛力裝掛作業，地勤人員必須於指定時限內，完成戰機的各項武器外載、副油箱裝掛及輸送的作業。依據戰備需求，潛力裝掛可區分為完成及恢復戰備，今天的F-16AM型戰機的掛載構型為「恢復」防空外型，掛載包括翼端的2枚AIM-120C型先進中程空對空飛彈（AMRAAM），機翼第2及8站位的2枚AIM-9M型短程空對空飛彈，機翼內側的2具370加侖副油箱，以及20公厘機砲彈、CDS反制裝置滿載。

潛力裝掛，掛彈車準備裝掛AIM-120C飛彈。(圖/宋玉寧攝)

F-16AM/BM型戰機進行潛力裝掛作業時，彈體較大的AIM-120C型飛彈是由MJ-1/C型掛彈車運送、舉升，再由人力協助裝掛；彈體較小的AIM-9M型飛彈，則是直接由4名官兵徒手搬運、裝掛。

空軍當初採購F-16A/B型戰機時，只搭配購入AIM-7M型麻雀（Sparrow）中程空對空飛彈，隨著美國對我國軍售先進中程空對空飛彈解禁之後，目前經過性能提升的F-16AM/BM型戰機，則已全面配備AIM-120C型，不再使用AIM-7M型。相較於AIM-7M型飛彈採用半主動雷達導引方式，發射後必須由戰機持續導引，AIM-120C型飛彈則採用主動雷達導引方式，可由飛彈鼻端的雷達尋標器自行搜索、鎖定敵機，因此具備射後不理能力。

潛力裝掛，人力裝掛AIM-9M飛彈。(圖/宋玉寧攝)

目前F-16AM/BM型戰機的標準防空構型是掛載AIM-120C、AIM-9M型飛彈各2枚，不過最多應可加掛至少6枚AIM-120C型飛彈。此外，第4聯隊在執行空對地任務時，原本嘉義空軍基地的F-16AM/BM型戰機只掛載AGM-65型小牛空對地飛彈，但目前已與花蓮空軍基地第5聯隊的F-16AM/BM型戰機一樣，也開始掛載魚叉反艦飛彈。

進行F-16AM戰機起飛前360度檢查的女飛官陳上尉(圖右)。(圖/國防部提供)

陳上尉駕駛F-16AM戰機升空。(圖/宋玉寧攝)

