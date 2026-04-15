空軍機密演習計畫碎紙機內尋獲 松山基地作戰官涉過失毀棄遭北檢起訴

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空軍松山基地指揮部負責基地防衛、反空降等任務的蘇姓作戰官，於民國113年8月簽辦2份被列為國家機密和軍事機密的演習作戰計畫，竟不慎遺失，直到第二年4、5月間才在碎紙機內尋獲。台北地檢署今天依涉嫌違反陸海空軍刑法、國家機密保護法起訴蘇姓作戰官。

空軍松山基地指揮部（圖）負責基地防衛、反空降等任務的蘇姓作戰官，遺失機密文件，後又在碎紙機發現被絞碎的機密文件。北檢15日依涉違國家機密保護法等罪起訴蘇姓作戰官。（中央社資料照）

台北地檢署起訴書指出，空軍松山基地指揮部作戰科蘇姓作戰官負責基地防衛、反空降等任務，於113年8月簽辦2份被列為國家機密、軍事機密的演習作戰計畫，並負責將公文發予所屬專機隊、座機隊、基地勤務隊及補給隊4單位。

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起訴書指出，蘇姓作戰官於經手簽辦2份機密公文後，竟遺失原應交付給專機隊、座機隊的公文，後因單位執行督導作業，才發現發文紀錄與收文紀錄不符，專機隊、座機隊未收到公文。直到114年4月底、5月初，蘇姓作戰官自行在辦公室碎紙機內發現遺失公文但已被絞碎。全案經台北憲兵隊移送北檢偵辦。

北檢偵查後，認為蘇姓作戰官涉嫌違反陸海空軍刑法過失委棄軍事上應祕密的文書罪、國家機密保護法過失毀棄、遺失國家機密罪，今天起訴蘇姓作戰官。