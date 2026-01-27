空軍演練F-16戰機6分鐘緊急起飛 確保領空不被侵犯

（中央社記者吳書緯嘉義27日電）中共軍機近年頻繁襲擾台灣周邊空域，空軍第四聯隊今天演練F-16戰機緊急起飛，飛行員和地勤人員在接獲命令後，於6分鐘內完成戰機整備並緊急起飛，確保台灣領空不被侵犯。

國防部今天舉行國軍春節加強戰備媒體邀訪，空軍第四戰術戰鬥機聯隊於嘉義基地進行動態戰備操演，展現F-16V（blk20）戰機緊急起飛演練。

空軍第四聯隊施順德中校表示，嘉義基地依空軍作戰指揮部命令，依任務需求擔任6分鐘或15分鐘緊急起飛任務，負責台灣中南部領空與西南部防空識別區，當空軍作戰指揮部雷情顯示有共機或不明機接近台灣領空或逾越中線的情況，則會下令緊急起飛。

進行緊急起飛任務時，施順德介紹，警戒飛行員必須於時限內完成登機與啟動發動機，各項雷達及導航設定，並完成升空對應共機或不明機，嘉義基地為24小時全天候待命，分別設有日間與夜間警戒；警戒期間，飛行員必須全副武裝，穿戴抗G衣、求生背心等，並將頭盔置於飛機上以節省每一秒鐘，確保能隨時保持高度警戒以達成任務。

中央社記者下午在嘉義基地現場觀察，當警鈴大響時，飛行員與地勤人員迅速由待命室進入機庫，進行緊急程序，飛行員進入座艙並戴上頭盔，機務人員同時進行起飛前檢查，領隊機與僚機滑出機庫後，模擬對共機或是不明機的位置進行最後確認，隨後準備滑行至主跑道緊急起飛。

施順德介紹，執行緊急起飛任務的2架F-16戰機，掛載AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9 響尾蛇飛彈以及機砲，警戒領隊機則會加掛狙擊手莢艙，可對共機或不明機實施遠距離辨證與聯合情監偵。（編輯：林興盟）1150127