空軍籌購10架全新C-130J H丶J型性能比一比 真的差很大

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍決定放棄為老舊C-130H型運輸機的性能提升案，轉向爭取採購10架性能最先進的C-130J型運輸機，軍政人士今天指出，H與J型運輸機的性能落差相當大，與其花大錢「翻修舊車」，不如一次到位建構數位化空運戰力。

軍政人士說，兩者性能差異的核心在於動力與航電系統設計的徹底革新。

一丶動力心臟： 現役C-130H使用的是Allison T56傳統發動機與「四葉鋁合金螺旋槳」；新一代C-130J則換裝Rolls-Royce AE 2100發動機，搭配極具標誌性的「六葉全複合材料彎刀型螺旋槳」。

二丶戰場適應力：軍政人士形容，J型機推力增加29%，燃油效率提升15%，最驚人的表現是起飛距離大幅縮短了41%。這意味著在戰時跑道遭炸損，或是在南沙太平島等窄短跑道執行任務時，J型機具備更強的生存力與酬載起降能力。

三丶航電系統方面：C-130H與J型機更是類比與數位的對決。軍政人士分析，現役H型機仍充滿傳統指標儀表與類比訊號，極度依賴機組人員的手動操作與判讀；J型機則引進了全數位化駕駛艙。

四丶雙抬頭顯示器(HUD)： J型機配備兩具抬頭顯示器，讓飛行員在夜間或惡劣天候降落時，視線無需離開窗外，大幅提升安全性與戰場感知。

五丶機組人力精簡： 因自動化程度極高，J型機成功裁撤了「領航員」與「飛航工程師」兩大職缺，操作員額由5人精簡至3人。面對我國少子化與兵源縮減，此項特性能大幅緩解空軍的人力派遣壓力。

軍政人士表示，J型機有跨洲際運補優勢，在航程與載荷方面，C-130J-30型(長機身版)比現役H型機多出2個貨板位(總計8個)，滿載航程更從不到2000公里暴增至超過3200公里。軍方高層強調，這讓台灣未來執行國際人道救援任務時，能大幅減少中停加油次數，具備真正的跨洲際投射能量。

