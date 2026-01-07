空軍聯隊上校隊長：辛知空間迷向 該做都做了

第五聯隊第27隊隊長周明慶上校7日在空軍花蓮基地，透過0106專案簡報說明飛官辛柏毅上尉事發過程。（羅亦晽攝）

從目前事證來看，這次失事的F-16V是「模組化任務電腦（MMC）」故障加上夜間遇雲空間迷向所致，但也再度引發外界對「自動防撞系統」（Auto GCAS）的關注，儘管該系統並非萬能，但對於飛行員總是多一道保障。

空軍第五聯隊上校隊長周明慶昨表示，F16有4大殺手，包括空間相撞、空間迷向、大G昏迷、操縱撞地。夜航最容易發生空間迷向跟操縱撞地，空間迷向可以分為「已察覺」跟「未察覺」。

他說，辛柏毅當晚已經知道發生空間迷向也有回報，同時檢查高度表已經往下掉。「我們飛行員的最後一道關卡就是彈射跳傘，所以他該做的都已經做了。」

廣告 廣告

周明慶強調，飛行員遭遇緊急處置有3個原則，保持飛機操作、分析情況並採取適當措施、盡可能盡速落地，但很遺憾，現在唯一的就是陪伴家屬，這是很長的路。

此外，「自動防撞系統」是一款預防戰機撞地的系統，當它偵測到戰機以危險角度快速俯衝，並預判撞擊地面，而飛行員在觸地前仍未主動採取修正動作時，「自動防撞系統」就會自動接管控制，將戰機拉升直至安全飛行狀態。

然而，空軍人士也示警，倘若是「模組化任務電腦」故障，這項自動防護功能也會失效，因為該系統是依賴MMC電腦來運算飛行數據，飛行員將失去最後一道保護。

空軍督察長江義程少將昨日指出，因為「自動防撞系統」系統是跟美國國民兵一起做系統研改，所以相關的進程空軍會敦促美軍盡速完成，「空軍希望能按計畫，並且提前在年底就可以獲得該系統的相關裝置」。

雖然軍方表達希望加速系統研改，但即使年底獲得相關裝置，若未立即修正、裝上戰機，也等於無效，其中差異空軍昨並未明說；據空軍日前規畫，機隊全數安裝最慢要到2028年才能完成。至於新購66架F-16C/D Block70則已內建GCAS系統，因此並無追加安裝Auto GCAS問題。