空軍聯隊長親曝F-16「四大殺手」 歷年重大事故一次掌握

花蓮空軍基地6700號的F-16AM型戰機6日晚間驚傳失事，上尉飛官辛柏毅疑似在豐濱鄉東方10浬彈射跳傘，目前仍在搜救當中。第五聯隊第27隊隊長周明慶上校透露，F-16有4大殺手分別是，空中空間相撞、空間迷向、大G昏迷以及操縱撞地，《中天新聞網》也整理我國F16歷年事故。

6700號的F-16AM型戰機。（圖／IDF經國號粉專）

第5聯隊後勤科長丁尉軒中校在記者會上表示，針對MMC部分，6700號機清查過近半年的情況，都沒有任何的MMC故障情況。針對該系統，從F-16A/B型「鳳展專案」構改完成之後，針對每架戰機的MMC故障情況，空軍每批都要去下載故障資料，把參數收集給美方，繼續提供給美方研析。他說，空軍也會要求美方加速軟體的修正，來提升系統的可靠度。

廣告 廣告

歷年F-16事故表。（圖表／中天新聞）

周明慶補充說明，F-16有4大殺手分別是，空中空間相撞、空間迷向、大G昏迷以及操縱撞地。中天新聞網整理過去28年，我國F16戰機總共發生10次失事意外。

延伸閱讀

台股飆升！融資餘額攀17年新高 散戶要小心了

台積電美國子公司高層人事異動！財務主管換人

超微AI領域迎戰輝達！蘇姿丰秀台積電2奈米加速器：效能暴漲1000倍