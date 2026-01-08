空軍航空技術學院校友總會贈「空軍地勤榮民生命史」胡思湘處長全力為榮民榮眷服務

【警政時報 司徒／臺北報導】空軍航空技術學院校友總會，總會長廖盛芳率台南市空軍航空技術學院校友會理事長蒲德明、台南市退伍軍人協會理事長衡志明，臺南市韓友理事長熊溶溶，連袂於布達前，拜會胡思湘處長，同時贈送退輔會補助，校友總會出版的「空軍地勤榮民生命史」五本新書當賀禮，祝賀走馬上任，馬年馬上發，搶頭香，成了第一批賀客，處長隨即回贈了退輔會福壽山茗茶。

廖總會長拜會胡思湘處長，同時贈送退輔會補助，校友總會出版的「空軍地勤榮民生命史」五本新書當賀禮。(圖/空軍航空技術學院校友總會 提供)

廖總會長說：處長是空官77年班畢業，自國防部退役後轉任公職，自屏東榮家副主任，調臺南榮民服務處任處長職務。雙方原本互不認識，源自同為空軍袍澤，ㄧ見如故，話題聊不完，非常的熱絡。處長稱：榮民在那裡？服務就在那裡！，擴大服務臺南市的廣大榮民，職務只是不同，對象不同，但服務榮民熱忱的初衷是永遠不變的，讓ㄧ行的榮民榮眷，倍感温暖。廖總會長又說：除了贈書恭賀履新之外，校友總會將在3月7日至3月8日兩天，為慶祝空軍航空技術學院建校90週年校慶，主辦中央軍事院校校友盃，第11屆全國慢速壘球錦標賽、國軍人才招募暨遺孤認養活動。

廣告 廣告

空軍航空技術學院校友總會拜會胡思湘處長。(圖/空軍航空技術學院校友總會 提供)

邀請處長蒞臨開球儀式、選手之夜及遺孤認養等系列活動，處長除大表肯定外， 當場允諾，為活動服務來自全國的榮民選手。更邀約參加佈達典禮，更親自開電梯送至大門口，其親民作風，來訪者皆印象深刻，豎起大拇指，臺南市榮服處又來了一位好長官，榮民有福了。佈達典禮假三樓大禮堂舉行，國軍退除役官兵輔導委員會，陳進廣副主任委員主持監誓，場面簡單隆重，陳副主委致詞：期勉胡處長，恪遵法令，盡忠職守，全力為榮民榮眷服務。臺南地區榮服處、榮家、榮民醫院為醫養合ㄧ的示範區，下星期馬上有外賓來參觀，榮民在那裡，服務就到那裡，皆由榮服處為核心連結起點，全力以赴，服務榮民榮眷，發光發熱。

更多警政時報報導

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告

【獨家】權勢黑手（下）查證函無人回應 企業沉默、冷血處理