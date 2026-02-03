空軍蔡學良案非自殺 蔡母提告上官盼回復名譽

蔡學良命案發生17年後，家屬蔡媽媽依舊四處奔走，主張蔡學良當初的槍傷並非T65K2步槍自戕所致，更不滿軍方早年的自殺認定。3日來到台東地方法院 ，面對當時蔡學良的直屬上官高中良，希望替孩子討回清白。

蔡學良母親尤瑞敏表示，「我今天不要來報復，我只是要一個真相，我也不是為了要錢，只是希望能夠回復蔡學良的名譽，讓他把事實真相講出來。」

拉開時序，2008年5月9日，空軍中士蔡學良在台東靶場進行實彈射擊訓練，中槍身亡，後續軍方偵辦以飲彈自殺結案，引發家屬不滿、要求重新調查，2010年提起國賠訴訟。

2015年，高院二審根據證據，推翻了口含步槍自殺的說法，認定是近距離槍枝走火意外，並判賠國賠148萬731元，雙方上訴但同年7月遭駁回，三審定讞。

事後，蔡學良的媽媽雖然不服槍枝走火意外的認定，認為應該是他殺，但最高法院最終於2022年駁回再審，確定意外死亡。而最一開始的自殺說，也讓她決定首次向當時的國軍連長高中良提起民事訴訟，要求回復名譽。

蔡學良母親尤瑞敏說：「他就說，他肯定蔡學良不是自殺的，但是，是不是那把步槍跟他沒關係，他不知道。針對回復名譽，他說那是檢察官的事情，不是他的事情，他說誰叫我們當初要去簽那個死亡證明，去認定他是自殺，我說我從來沒有簽過這一張紙，蔡學良的爸爸被他們的要脅當中，把蔡學良的屍體帶走的。」

面對媒體，被告高中良逕自騎車離去，雙方最終在民事調解庭沒有達成共識，調解尚未成立，日後預計將移轉到台北繼續調解。