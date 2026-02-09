空軍規劃採購10架C-130J「超級大力神」 「高低混成」平衡能力、維護成本
[Newtalk新聞] 美國軍事媒體《Defence Blog》報導，中華民國空軍確定計畫採購10架全新C-130J運輸機，以取代服役逾40年的C-130H運輸機，強化空中運輸能力並降低老舊飛機的操作風險。目前還停留在「規劃採購」階段，空軍司令部回應，相關武器裝備需求針對敵情威脅與機隊現況，但「在未完成建案程序並獲賦預算前，援例不予評論」。
根據了解，軍方原先規畫「太武山-3」升級計畫，包括更新駕駛艙介面、強化海上搜救能力、模擬器、定位系統及安全設備，但因軟體升級成本高昂、需強化機體結構，以及老舊飛機潛在風險增加，最終基於成本考量，決定轉向引進新型機種。如果獲得引進全新C-130J，將採用「高低混成」模式，C-130J將負責夜間操作等高難度任務，而現有C-130H經有限升級後，繼續執行常規運輸工作。專家指出，C-130J具備數位駕駛艙及更強大引擎，可提升物流速度與安全性，此混成策略有助平衡能力與維護成本。
目前，台灣空軍擁有19架C-130H（扣除一架事故損失），其中首批12架於1984年服役，已逾40年，為機隊中最老舊的部分。本案凸顯台灣在面臨區域威脅時，亟需現代化空中運輸能力。C-130J作為C-130系列最新變型，具備全天候運輸、戰術靈活性及人道援助功能，有助提升台灣防衛準備。
C-130J「超級大力神」（Super Hercules）為美國洛克希德馬丁公司生產的四引擎渦輪螺旋槳軍用運輸機，基本最大載重約42,000磅（約19,051公斤），最新型號「J-30」擴大到44,000磅（約19,958公斤）；容量可載92名士兵、64名傘兵，或依配置載貨、醫療擔架等；機組員為2名飛行員加1名裝載員。最大速度約362節（約670公里/小時）；巡航速度約355節（約657公里/小時）；航程（載重35,000磅時）約1,841英里（約2,962公里），J-30約2,417英里（約3,890公里）；最大高度約26,000英尺（約7,925米）帶載重。
