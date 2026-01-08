空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑

記者詹宜庭／台北報導

國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。

顧立雄今日赴立法院外交國防委員會專報「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備質詢。徐巧芯質詢時提到，昨日空軍司令部記者會的簡報中各段落後都加上「無」字，「今天記者會就是公開，真的要寫就寫在PPT封面，每頁都寫，除了讓基層軍人一直打，還讓大家看不清楚要表達什麼，這政策到底有什麼好處？公開對外就不會有機密，有機密就不會召開記者會了，還要這樣寫嗎？」

顧立雄回應，首先，精準標示機密是美軍行之有年的作法，國軍為了與美軍進行實質交流，建立共同圖像，這是必須要做到的基本功；再來，美軍作法在網路上都可以找到相關案例，公開資訊會標示「U」，這與國軍標示「無」是一樣的道理。徐巧芯說，但美軍只是建議，並無強制性，且美軍的「U」是標示在前面，國防部寫在後面是什麼意思？顧立雄苦笑說，「這不是重點吧」，徐巧芯則說，「這當然是重點，對於很多人識別這件事的時候當然很重要。」

徐巧芯指出，公開記者會就不會有任何機密，還要在每段上寫「無」字，這讓大家覺得很好笑。顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」，徐巧芯則反擊，「你覺得不好笑，但全台灣人民看到都覺得好笑，所有軍官都覺得莫名其妙，只有你大顧部長覺得不好笑，大家都覺得很可笑。內部文件要怎麼寫是你們的事情，但公開記者會是否還有這樣寫的必要嗎？讓民眾看懂記者會內容才是最重要的事情。」

