空軍記者會PPT掛「無」徐巧芯批很好笑 顧嚴肅回：不好笑

國防部長顧立雄今（8）日赴立法院外交國防委員會，專案報告「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」，並備詢。國民黨立委徐巧芯質詢時批評，空軍司令部昨（7）日召開記者會，說明飛官辛柏毅上尉失聯情況，但簡報中每段落後均標註「無」，讓人民覺得「很好笑」。對此，顧立雄反嗆：「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求。」





國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。徐巧芯質詢時提到，昨日空軍司令部記者會的簡報中各段落後都加上「無」字，「今天記者會就是公開，真的要寫就寫在PPT封面，每頁都寫，除了讓基層軍人一直打，還讓大家看不清楚要表達什麼，這政策到底有什麼好處？公開對外就不會有機密，有機密就不會召開記者會了，還要這樣寫嗎？」



顧立雄回應，精準核密是美軍行之有年的制度，為了跟美軍實質交流，建立共同圖像，這是要做到的基本功，第二美軍作法在網路上都可以找到相關案例，美軍公開資訊也會標（U），即「Unclassified」，與國軍標示「無」是一樣的道理。徐巧芯說，但美軍只是建議，並無強制性，且美軍的「U」是標示在前面，國防部寫在後面是什麼意思？顧立雄苦笑說，「這不是重點吧」，徐巧芯則說，「這當然是重點，對於很多人識別這件事的時候當然很重要。」



對於顧立雄表示「這與國家機密保護法一樣的概念」，讓徐巧芯不滿直呼「你是律師」，徐巧芯表示，這讓大家覺得很好笑。顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」，徐巧芯則反擊，「你覺得不好笑，但全台灣人民看到都覺得好笑，所有軍官都覺得莫名其妙，只有你大顧部長覺得不好笑。」

最後顧立雄表示，國防部會聽取各方意見，大家調整原來習慣的做事方式，會增加適應成本，會逐步蒐集意見、檢討，「但我們覺得這是必要進步的做法」。





