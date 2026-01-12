空軍證實F-16V失事前兩天全球定位與慣性導航故障維修 列調查重點

國際網球總會（ITF）日前一場W35級職業女子巡迴賽，在肯亞首都奈洛比登場。以外卡參賽的21歲埃及選手阿布杜卡德（Hajar Abdelkader），整場比賽只拿下3分、發生20次雙發失誤（一分之中連續兩次發球失誤），一發進球率（first serve percentage）不到10%，表現連基本動作都顯得相當生疏，比賽影片在網路上爆紅，被不少網友形容為「史上最糟的職業賽初登場」。阿布杜卡德對手是世界排名1026名的德國選手謝德爾（Lorena Schaedel），只花了37分鐘，就賞了對手賞了兩個6:0雙蛋收下勝利，謝德爾甚至還協助指示阿布杜卡德的正確站位，引發網友熱議與錯愕。賽事主辦單位肯亞網球協會（Tennis Kenya）表示，由於賽前臨時有選手退賽，為了維持完整且平衡的賽程，才在最後一刻發出這張外卡，事後檢討也坦言該決定並不恰當。不過，由於該賽事屬於正式職業賽事，仍將依規定發放獎金與世界排名積分。埃及網球協會則表示，阿布杜卡德並未在該協會註冊，協會也未曾參與她的報名或提名程序；但根據ITF官網資料顯示，阿布杜卡德自14歲起便開始接觸網球運動。

