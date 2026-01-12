空軍證實F-16V失事前兩天全球定位與慣性導航故障維修 列調查重點
空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅1月6日晚間駕駛F-16V單座戰機（機號6700）夜訓，失聯至今。空軍參謀長李慶然中將今天（12日）在立法院答詢證實，戰機失聯前兩天，因全球定位與慣性導航系統（EGI）失效，曾派工維修，未來會對此紀錄進行調查。
空軍1架機號6700的F-16V（block20）戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，各單位持續搜救。
立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長顧立雄報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規畫」，並備質詢。國民黨立委徐巧芯質詢失聯F-16V戰機的模組化任務電腦（MMC）故障問題，空軍參謀長李慶然中將表示，這架F-16V自去年出廠後至事故當天，沒有出現模組化任務電腦故障。
徐巧芯質詢時也關切全球定位與慣性導航系統（EGI）若發生異常，是否可能會無法取得正確導航資訊，在能見度差的夜晚時產生風險。李慶然答詢「會」。
徐巧芯追問，空軍是否在1月4日，也就是這架F-16V失聯前2天派工維修EGI失效問題。李慶然證實「有」，並表示未來會對此紀錄進行調查。
責任主編：于維寧
