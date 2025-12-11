空軍軍官「半夜侵犯男部屬」！事後傳訊「謝謝你配合」下場曝光

社會中心／綜合報導

台南一名江姓男子於服役空軍配料件總庫期間，某晚醉後闖入男性部屬的寢室，趁對方未熟睡之際，伸手擁抱、撫弄，並進一步侵犯得逞。受害人身心受創，之後不敢在營區過夜。江男一審被判刑3年10個月，不服上訴堅稱清白，辯稱僅因酒醉誤會、未涉強制行為，一、二審依現役軍人犯強制性交罪判處3年10月徒刑，案經上訴，最高法院駁回，全案定讞。





判決指出，案發於2023年5月31日晚間10時51分，江男酒後擅自進入男性部屬房內，趁其半睡半醒時，攀上床鋪擁抱、撫摸下體，並強行侵犯，直到約11時8分才離開。被害人被害人驚恐萬分，事後立即向上級通報，坦言從此害怕留營，夜晚都選擇返家過夜。江男被憲兵帶回調查後，移送檢方起訴，並於案發3個月後退伍，江男始終否認犯行，聲稱當晚只是想開玩笑，確認對方是否入睡，一時酒醉才躺上床，並非出於性意圖。事後發現對方傳訊息誤會，才急忙收回「愛你」等字句。

然而，被害人在法庭上指出，整個過程中他已多次明確拒絕、甚至推開江男三次江男當晚還曾傳訊息道歉，並留有「愛你」、「謝謝配合」等語。此外，他也表示類似侵犯並非首次，曾在家庭群組向家人哭訴「那位長官又來了」，兩名證人也證實事後曾目睹被害人情緒崩潰的情形。法院最終認為，被害人供述一致且可信，江男辯詞反覆，未見悔意，依強制性交罪判處有期徒刑3年10個月；上訴二審與三審皆遭駁回，全案定讞。

