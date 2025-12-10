空軍退役少校涉洩密雄三飛彈 更一審判更重！檢方啟動防逃機制

退役飛官洩雄三飛彈機密。（示意圖；翻攝IDF經國號粉專）

台中高分檢去年偵破飛官扮共諜吸收軍官學弟提供重要情資案，空軍退役少校飛官史濬程退伍後，被中國情治人員吸收、拉攏自己現役學弟空軍戰術管制聯隊管制官許展誠，將我國因應中共戰機侵擾的應對方案洩漏給中國，其中更包含雄三飛彈的戰場運用等祕密文書。台中高分院依違反國安法判處史濬程有期徒刑2年6月；最高法院就既遂部分，判處史濬程2年2月有期徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制，其餘發回更審。台中高分院今(10)日更一審宣判，依違反國安法之未遂罪、貪汙等罪，判處史1年6月，褫奪公權2年。可上訴。

廣告 廣告

台中高分院表示，史濬程之前因違反國家安全法之為大陸地區收集關於公務上應祕密之文書未遂罪，處有期徒刑10月。又因違反國家安全法之為大陸地區收集關於公務上應祕密文書罪，處有期徒刑2年2月。經史上訴最高法院後，未遂罪部分，經撤銷發回，其他判2年2月部分，經上訴駁回確定。撤銷發回部分，台中高分院更一審認為，史除犯上開罪名外，另犯貪污治罪條例之非公務員對公務員關於違背職務之行為，行求賄賂罪，因所犯兩罪，具有相像競合犯關係，從較重之貪污罪處斷，而判處1年6月，比原判10月更重。

另許展誠部分，台中高分院法官認為管轄錯誤，移往台中地院審理，日前地院法官依違反國安法交付關於公務上應秘密之文書罪、貪污治罪條例違背職務收賄罪，判處許有期徒刑7年4月，褫奪公權5年，犯罪所得沒收。目前已上訴，在台中高分院審理中。

起訴指出，50歲的空軍439聯隊少校飛行官史濬程，2008年初退役，想到中國謀求發展，於是透過程姓友人介紹中國福州當地的朋友「老K」（化名），老K知悉史濬程的軍人背景後，即介紹當地情治人員「子華」給史認識，史因此被吸收，成為幫助中國刺探、蒐集我國軍事機密的窗口。

2021年，史濬程接觸空軍戰術管制中心攔截管制官許展誠（現29歲），許是史的空軍學弟，也是史濬程前女友的侄子。史對許佯稱，他和美國軍方有交流，希望吸收許，提供空軍因應中共戰機擾台的具體作為及相關規定等祕密文件，並允諾給予報酬。

史濬程拿到機密文件後，假借旅遊之名，邀不知情的梁姓友人等人至中國旅遊，再伺機將上開存有軍事相關祕密訊息資料的隨身碟，交給對岸情報人員子華。史再從虛設的空殼公司帳戶提領人民幣，每次提領數萬元不等。因台灣入境人民幣有限額，他在對岸換成美元後，再入境帶回台。其中一次他帶了1萬9,500美元，還依超過限額1萬元上限向海關申報，合計史濬程替對岸刺探、蒐集並交付軍事機密資料，獲取報酬逾新台幣150萬元。

除了滲透戰術管制聯隊軍官許展誠，史濬程在2022年12月間，到台南營區附近一家咖啡店，找上昔日同學李姓飛行官，誆稱自己是與美方合作人員，為讓台美軍演順利進行，請李提供OH-58戰蒐直升機演訓計畫、漢光或其他演訓、換裝（含Check list、教範、教案）、施訓計畫、飛安通報等軍事資訊，並允諾每則給予100至300美元報酬。

史濬程接獲中共情治人員子華指示，務必拿到OH-58戰蒐直升機演訓計畫，於是在2023年5月20日，於嘉義高鐵站催問李姓飛官索要相關資料，另還要求提供飛安通報資料；再於去年2月1日於中市西屯區河南路二段一家便利商店，要求李盡快提供前述資料及飛行任務、飛行時數等週計畫、月計畫，李後來認為史濬程的要求愈來愈離譜，都未提供，讓史的刺探以失敗收場。

2023年間，憲兵指揮部彰化憲兵隊接獲檢舉，報請台中高分檢檢察官指揮偵辦，由時任主任檢察官謝名冠指揮中市警察局電信警察大隊協同偵辦。檢察官將史、許2人聲押獲准後，依違反《國安法》《貪污治罪條例》等罪嫌起訴2人。台中高分院審理過程中，對史諭令10萬元交保候傳。

更多鏡週刊報導

司法女戰將王梅英升任高院院長 司法院新人事曝光

無照酒駕累犯撞死男大生遭判10年 主播爸爸哭：這麼輕？沒公平正義

柯文哲弊案明起10天大辯論 直播抗告今開打