空軍開箱防寒飛行衣 飛官：像穿緊身發熱衣一樣

（中央社記者吳書緯嘉義27日電）空軍今天首度公開新購防寒飛行衣，3月底將完成撥發並完成教育訓練後，飛行員將能穿著防寒衣執行飛行任務。穿著防寒飛行衣的空軍飛行員受訪表示，穿著時的體感像是穿緊身型發熱衣一樣，不會有悶或熱的感覺。

國防部今天起舉行民國115年國軍春節加強戰備媒體邀訪活動，空軍第四戰術戰鬥機聯隊下午進行F-16V（blk20）戰機緊急起飛戰備操演，展現捍衛領空的實力，隨後於基地內活動中心介紹國軍新採購的防寒飛行衣。

空軍表示，這款提供給戰鬥機部隊和旋翼機部隊穿著的防寒飛行衣，型號為OTS-600型防寒飛行衣，由防火、防水可透氣布料製造，功能為提供飛行員低溫落海後，降低失溫風險，延緩體溫快速流失，爭取搜救時間。

針對防寒飛行衣的穿著時間，空軍指出，當每批飛行任務提示的時候，會依據天氣資訊網頁的當日海水溫度，當海水溫度在日間低於18°C、夜間低於20°C時，人員須穿著防寒飛行衣執行飛行任務。

空軍第四聯隊飛行員鍾晉賢上尉介紹，防寒飛行衣採連身式設計，可以完整包覆人體四肢和軀幹，外層的材質防水與防火，內層是採羊毛式設計，可以提供保暖的功能，防寒衣胸前設有快速穿拉式的拉鍊，可以方便飛行員快速著裝，頸部及手部的部分設有橡膠密封圈，形成良好的密封效果，所以在穿著防寒衣時，會避免穿戴項鍊或是戒指等尖銳物品，避免造成橡膠密封圈受損。

針對穿著方式，鍾晉賢說明，飛行員最內層穿著一般的內衣褲，接著穿著防寒飛行衣，外層再穿著飛行服、抗G褲、網狀背心等，才完成飛行任務著裝，而防寒飛行衣原廠共有14種尺寸，飛行員套量後選擇符合身形的尺寸。

第四聯隊飛行員蕭睿甫上尉穿著防寒飛行衣受訪表示，穿著防寒衣的體感像是緊身型發熱衣一樣，覺得長時間上飛機不會造成額外負擔，雖然現在的氣溫不會很冷，但是穿著時不會有悶或是熱的感覺，且穿著防寒衣對飛行操作不會有窒礙問題。

空軍第四聯隊政戰主任林佳田上校表示，目前防寒飛行衣陸續撥交飛行部隊，到3月底將完成全面撥發作業，屆時會讓飛行員和個裝士完成穿著訓練和相關教育訓練，確認沒有問題後，才會讓飛行員穿著防寒飛行衣執行任務。（編輯：林興盟）1150127