空軍防寒飛行衣何時交貨？ 顧立雄：今年3月接收完畢

花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機（6700號）6日晚間驚傳失事，機上的辛柏毅上尉疑似在豐濱鄉東方10浬彈射跳傘，仍在搜救當中。由於目前只有幻象2000-5型戰機飛官配發防寒飛行衣，飛行員跳傘落海後的失溫問題也引發外界關注。針對空軍防寒飛行衣的採購，國防部長顧立雄澄清，2026年3月前會全數交貨。

顧立雄。(圖/中天新聞)

立法院外交及國防委員會今8日邀請國防部等，針對「中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為」進行專報，並備質詢。顧立雄在會前受訪表示，因為防寒飛行衣是2025年才進行採購，而空軍又經過多方的評估，2025年才決定以軍購方式進行。

顧立雄強調，2025年底已經開始交貨，預計今年3月以前會全數交貨完畢。

目前空軍的F-16戰機飛官，以及圖中的經國號戰機飛官都只有防火連身飛行衣，沒有防寒飛行衣。(圖/軍聞社)

不過在7日舉行的空軍司令部臨時記者會中，空軍督察長江義誠少將曾說明，空軍已採購防寒飛行衣，在交貨期程方面，慢速機部分已經交貨，戰鬥機部分則是預劃在明年1月開始交貨。

