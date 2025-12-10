空軍飛官訓練G力昏迷戰機下墜 僚機多次呼叫後甦醒

F-16V呼嘯而過，快速翻轉一圈，展現優異的機體性能，身為我國3大主力戰機之一，F-16V捍衛台海領空，8日卻發生空中驚魂。

空軍台東志航基地一架F-16V升空執行例行訓練，飛官突然發生大G昏迷，造成戰機失控下墜，幸好經僚機多次呼叫，飛官即時甦醒，並由長機陪同返場降落。

空軍督察長江義誠表示，「經過我們的調查，這個飛行員在之前的飛行情況是正常，那上次這個不幸發生空中G力昏迷事件是第1次，針對飛行員在上，不管是主力戰機或是AJT的部分，都是它有它的規範，那都按照這個標準來施訓。」

飛官駕駛戰機身處高重力環境，加速度恐導致腦部缺氧、造成飛官昏迷，因此，飛官需要具備抗G力。空軍表示，該飛官是第1次大G昏迷，後續會安排航空生理等檢查和離心機高G耐力訓練。

有前飛官過去也有大G昏迷的經驗，分析大G昏迷的原因，包括當天體能狀況不佳，以及輕忽G力的產生。

前幻象飛官呂永隆指出，「在帶大G的時候，你輕輕的一個手上操縱動作，極有可能立即就讓這個飛機的G力，從1個G一直迅速的升到9個G，瞬間你輕忽了G力的產生，在還沒有準備好的狀況之下，可能造成G-LOC。」

這次F-16V下墜意外，好在沒有人員傷亡，但2018年，一架F-16在基隆撞山失事，軍方喊話要幫F-16加裝「自動防撞地系統」，但事隔多年遲遲沒有進度，對此空軍澄清，預計2028年完成。

空軍督察長江義誠回應，「因為我們本軍F-16型機的這個飛控軟體、還有飛控電腦，跟美軍這個是不同的構型，所以我們後續，它要針對這個飛控電腦、還有飛控軟體，要做整合跟提升。」

空軍表示，2024年開始執行現役的F-16V安裝作業，至於向美採購的66架F-16V新機，出廠時就會加裝防撞地系統，保障飛官飛安。