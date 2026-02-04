空軍飛官高鼎程殉職10週年 航空作家王立楨曝家人赴美追思
空軍赴美受訓的飛官高鼎程，2016年1月21日駕駛F-16A型戰機執行訓練任務時，不幸在亞利桑那州路克空軍基地附近墜毀殉職。知名旅美航空作家王立楨今年陪同高鼎程家屬等，特地前往失事地點追思。
王立楨今（4）日在臉書貼文寫道，「十年生死兩茫茫」，這句話在今天這片荒涼的山野中顯得格外貼切。因為10年前在這山野中的一聲巨響，將當時的主角與今天站在此地的人們分成了陰陽兩界。
王立楨表示，在這遍布著仙人掌與多肉植物的山野間，還散落著許多不屬於自然的金屬碎片，那是10年前1架F-16型戰機在此墜毀後留下的痕跡。那場機毀人亡的空難，早已淡出多數人的記憶，但那些藏身於蔓藤與雜草中的細小碎片，卻仍在提醒著世人，曾經有著1位年輕的空中鬥士，在這裡隨著他所鍾愛的F-16羽化升天，將所有未竟的人生與無盡的遺憾留給了他的家人。
王立楨指出，Gone but not forgotten，是高鼎程中校的隊友們在失事地點替他所立紀念碑上的文字。是的，即使在那架飛機失事10年之後，無論是他的家人，或是在此受訓、承繼他飛行軌跡的後期學弟們，都從未忘記他為國家所做出的終極奉獻。也正因如此，在失事10週年的時候，他們遠渡重洋來到這片荒涼的山野，只為祭悼這位先行的勇者。
王立楨表示，去年5月，他在空軍公墓說故事的時候，由高烈士姊姊Monica處知道，高家人在今年年初、10週年的時候，會前往失事地點祭拜，因此他在當時就與高家人約定，會陪同一起前往失事地點。前幾天，王立楨在與女兒們度過他的生日週末後，隨即搭機飛往鳳凰城，與高家人會合。高家人此行真是陣容浩大，一共有6位大人及4位孩童同行，一行人所攜帶的不只是行李，還有10年來未曾放下的思念。隔天1位前第21中隊的隊員Bengi，開車來旅館接他前往失事地點。Bengi已自空軍退役，目前在美國UPS擔任飛行員。
王立楨指出，失事地點是在距離道路幾哩外的山野中，本來是無路可達，但是在失事後，美軍工兵部隊很快的就開出一條小徑，方便搜救人員進出。這次高家人原本打算循著該條舊路步行前往，但目前在美受訓的我國空軍人員先聯絡了當地的消防單位及警長，那些單位在了解事情原委之後，竟決定派出4、5輛越野車，戴著所有人員直達失事地點。
王立楨表示，當我們抵達失事地點時，發現我國空軍在美受訓人員已經先行抵達。我們站在那塊紀念碑前，聽著高伯父用著哽咽的聲音，向烈士訴說家人們10年來對高烈士的懷念與牽掛。
王立楨指出，10年前當那架F-16由空中翻滾的撞向地面時，當時撞擊的力道之大，從至今仍散落滿山的殘骸碎片便可見一斑，他低頭隨意一看，就見到1個航空界常用的電子訊號接頭，上面的Part Number（零件編號）及Serial Number（序號）依然清晰可見，他不禁想到，在洛馬公司的資料中心裡，一定有著這個零件的組裝日期及裝配到戰機上的時間、裝配員工的簽名，如今這個業已損壞的接頭，卻已靜靜的躺在這荒野中超過10年。
王立楨表示，高烈士的女兒已經12歲，也隨著大家彎著腰在草叢中尋找碎片，看著高烈士女兒嚴肅的神情，他彷彿可以感受到其心中的震撼，那些碎片不只是殘骸，而是高烈士女兒父親曾經生活的一部分。
王立楨指出，在美受訓的我國空軍第21中隊隊員們，特地列印了兩份感謝狀，請高烈士女兒親手致送給提供協助的美方消防隊員與警長。下山前大家又舉杯敬了高鼎程烈士1杯高粱，敬酒時的聲調，似乎讓人覺得高烈士從未真正離開。
王立楨最後表示，他很感激、也很榮幸，能參與這場跨越10年的追思。在荒野之中、在藍天之下，再次證明了一件事：雖然十年生死兩茫茫，但高鼎程從未被遺忘。
