空軍飛指部女士官 涉偽造長官用印下場出爐

空軍飛指部楊姓女士官涉嫌偽造文書，被高雄高分院判囚。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍飛指部楊姓女士官，涉嫌偽造連上長官印章，在「衛哨值勤暨攜槍人員資審名冊」用印，被地院依偽造文書罪判刑1年2月，她不服上訴被高等法院高雄分判決駁回。

據了解，被告楊女為屏東縣空軍防空暨飛彈指揮部第502營第3連下士。2022年1月2日上午，她到攝影刻印社，涉嫌偽造胡姓營長、藍姓輔導長官章。同年6月間，她在營區後勤辦公室內，發現他人遺留的前何姓連長等人官章，涉嫌佔為己有。

此外，楊女未經何男同意，涉嫌用其官章，在「空軍防空暨飛彈第502營第3連2022年第2季衛哨值勤暨攜槍人員資審名冊」的「主管認證」欄中蓋用。同年7月間，部隊實施安檢，在她抽屜查獲偽刻官章後，移送屏東憲兵隊法辦。

屏東地院依偽造官章罪、侵占罪和偽造公文書等罪，分別判處易科刑4月、罰金10000元和有期徒刑1年2月，但她只針對偽造文書部分提起上訴，並指偽造名冊並未嚴重危害部隊安全，要求從輕發落。高雄高分院認為原審量刑妥適，判決上訴駁回，尚未定讞。

