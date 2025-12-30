空軍首架F-16D Block70在美首飛成功 預計2026第3季飛返台灣

台灣首架F-16D Block70（F-16V）於美國南卡羅萊納州洛克希德・馬丁公司的格林維爾（Greenville）廠跑道升空試飛成功，其CFT適型油箱並未裝上。粉專「IDF經國號」授權使用



就在中國對台發動繞台軍事演習之際，台灣的軍購新進度傳來好消息！根據軍事粉專「IDF經國號」今天（12/30）發文指出，我國空軍「鳳翔專案」台北時間今天凌晨首架F-16D Block70（也稱F-16V構型）於美國南卡羅萊納州洛克希德馬丁公司的格林維爾（Greenville）廠跑道升空試飛成功。另外，美國航空迷也在粉專公開這一架機號6831的F-16D Block70試飛畫面，令軍事迷相當振奮。

臉書軍事粉專「IDF經國號」今天凌晨發文指出，眾所矚目的軍購進度，中華民國空軍首架雙座型F-16D Block70戰機於台北時間今天凌晨在洛克希德‧馬丁(Lockneed Martin)南卡羅萊納州工廠升空試飛，約50分鐘完成科目落地。

台灣首架F-16D Block70（F-16V）於美國南卡羅萊納州洛克希德・馬丁公司的格林維爾（Greenville）廠跑道升空試飛成功後於地面滑行，此為空軍「鳳翔專案」採購66架最新型F-16 C/D Block 70（F-16V構型）的第一架。粉專「IDF經國號」授權使用

同時，美國當地航空迷粉專Owen’s Aviation Photos也發出拍攝到機身有中華民國國徽、我國空軍機號6831的F-16D Block70照片，分享給軍事與航空迷。日前該粉專也是首先拍攝到這一架機號6831的F-16D Block70在地面滑行測試的照片。

台灣首架F-16D Block70（機號6831，亦稱F-16V構型）於美國南卡羅萊納州洛克希德・馬丁公司的格林維爾（Greenville）廠跑道升空試飛成功。截自Owen’s Aviation Photos

粉專也表示，目前產線上已有近10架總裝完畢的F-16D Block70（F-16V）準備接續測試，如一切順利第一批戰機預估明年（2026）年第三季飛抵台灣。

台灣首架F-16D Block70（F-16V）於美國南卡羅萊納州洛克希德・馬丁公司的格林維爾（Greenville）廠跑道升空試飛成功，其CFT適型油箱並未裝上。粉專「IDF經國號」授權使用

由於今天這一架機號6831的F-16D Block70首度測試飛行照片上可以看出，試飛時其機身並未裝上日前首度在地面滑行測試時已裝上的CFT適型油箱。對此，軍事粉專「IDF經國號」說明，新機試飛慣例都是clean外型未有任何外載，包含先前試滑安裝的CFT適型油箱，後續會裝回去。

