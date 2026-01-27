空軍首次公開飛官防寒衣 預計3月底前完成配發

空軍今(27)日首次公開對美採購的最新式防寒飛行衣。空軍表示，該防寒衣與美軍現役同款，採特殊布料製成，能降低飛行員不幸落海時失溫的風險，預計今年3月底前會完成全軍的配發。而實際試穿過的飛官也表示，穿上後對於戰機操控或任務執行上，不會造成額外的困難。

日前空軍五聯隊一架F-16V型戰機，在執行夜航訓練時不幸失事，而飛行員是否配賦防寒衣也成關注焦點。對此，空軍四聯隊27日特別向媒體展示空軍透過軍購方式，與美軍現役同款的OTS-600型防寒衣。

廣告 廣告

空軍表示，美製OTS-600防寒飛行衣由可緩和熱能壓迫和濕度蓄積之防火、防水、可透氣布料製成，採連身式的設計，領口、袖口則有密封膠圈，除能避免海水滲入，也可使汗水蒸氣蒸發。提供飛行員在低溫落海後，降低失溫風險並延緩體溫快速流失，一般狀況下可達6小時，若內著保暖衣物則可長達24小時，以爭取援救時間。

空軍說明，未來將於日間海溫低於18度、夜間海溫低於20度時，要求飛行人員須穿著防寒衣執行飛行任務。而曾實際穿著過的飛官也表示，穿著此型防寒衣後，對飛行操控不會有太大影響。四聯隊飛官蕭睿甫說：『(原音)雖然它有密封圈膠條的設計，可是對於我們穿戴、或是長時間穿著在飛行服裡面，甚至是上飛機，都不會造成額外的困難，就很像穿著一件比較緊身一點的發熱衣。』

空軍指出，OTS-600防寒飛行衣共有14種不同的型號，可提供不同身形的飛行員選擇，使用效期長達十年，預計於3月底前完成全軍定翼及旋翼機飛行員的配發。不過由於完成配發後還需進行相關的教育及適應訓練，因此目前尚未要求已配發的飛行員著防寒衣執行任務。(編輯：沈鎮江)