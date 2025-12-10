空軍鳳展專案展延，F-16升級案不只AGM-154C未交付！飛控軟體、電腦要再改

空軍日前發生F-16V戰機進行訓練時，發生操作大G力動作時，飛行員一度在空中昏迷的驚險狀況，其中，空軍自2012年起執行「鳳展專案」，將現有F-16 block20戰機升級為「F-16V」，全案已經在2023年結案，不過空軍今（10）日則指出，鳳展計劃全案到2028年完成，飛操電腦、軟體都還要換掉做性能提升，會在鳳展全案的完成的期程內，來按計畫完成全機隊的性能的提升跟安裝。

空軍代號「鳳展專案」編列約新台幣1400億元，由美商洛克希德馬丁（Lockheed Martin Corp.）與漢翔，在台中將140架F-16A/B戰機（141為合約總架數）升級為F-16V（blk20）；空軍另以代號「鳳翔專案」向美軍購66架全新F-16V（blk70）戰機。針對鳳展專案，根據113年度國防預算書顯示，空軍編列1402億404萬元預算持續進行升級。單就戰機本體性能提升部分，2023年12月底全數完成，另有一項彈藥案，於115年完成。

不過今日國防部記者會，媒體詢問指出，早在2018年6月漢光演習的時候，也發生一架F-16在東北角撞山墜毀，之後空軍說要對美採購自動防撞地系統，以防這個類似的情況再發生，相關系統目前安裝的進度如何？對此，空軍督察長江義誠少將表示，有關自動防撞地系統，空軍在2020年，納入了F-16升級計畫裡面的執行的工項，現在是依照計畫來進行；有關安裝的進度部分的話，在2024年開始執行全數整個機隊的安裝。



江義誠指出，針對F-16型機的飛控軟體，還有飛控電腦，跟美軍的模式不同的構型，所以後續要針對這個飛控電腦，還有飛控軟體要做整合跟提升；現在整個自動防撞系統，都是按計畫在執行這個系統的提升。江義誠說，有關飛操電腦、軟體，現在我們要準備用新的叫混合式的飛控電腦，所以整個飛控電腦的這個結構、構型都要改變。然後軟體的部分的話，因為以前是屬於類比式，現在是屬於數位飛控式，所以整個飛控軟體它要做提升，並且要做整合。這個美軍在去年都已經針對這些系統整合已經做完驗證了，情況都是正常，所以說這個可以符合我們現在進度來執行相關的計劃。至於是否要整個換掉？江義誠則表示，「對，整個要做性能提升。」



針對F-16的自動防撞地系統，有沒有一個期程可以完全可以開始運作？江義誠回應，這是配合F-16性能提升案其中的一個工項，所以說現在就是按計畫，會在鳳展全案的完成的期程內，來按計畫完成全機隊的性能的提升跟安裝。然而，「鳳展專案」已經在2023年完成結案，為何又突然繼續執行？另外，自動防撞地系統何時會完成安裝？江義誠回應，鳳展專案整個計畫期程是在2028年，這個是計畫的年度，至於F-16V新購的66架都是具有防撞地系統的。



實際上，民眾黨立委林憶君先前就關切，「鳳展專案」141架F-16V戰機已全數升級完成，為何AGM-154C尚未交付，又經2次期限展延，到底要延展幾次？當時空軍參謀長李慶然中將於立法院回應，美方在2017年同意供售這項武器後，我方在2019年修訂發價書，將新裝備放上去，但由於是最新構型，美軍一直不敢與合約商完成議約，因此當時只是暫時訂定時程，後續產線整合越來越明朗清楚，最新進度就是2027至2028年完成交付。由於當時僅針對AGM-154C，並未提及其他飛操電腦、軟體，不過按照空軍今天說法，等於是這些東西都尚未完成。



