空軍：F-16V戰機黑盒子於海面下2500公尺深 待天候好轉再打撈

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓失事，辛柏毅疑似在豐濱鄉東面10浬跳傘逃生，失聯至今。國防部日前表示，已精準定位黑盒子所在海域，因位處深海，國內廠商能力有限，目前已協調新加坡或日本相關廠商協助。

國防部今天舉行例行記者會，針對失事F-16V戰機的黑盒子打撈作業規畫，江義誠指出，已精準定位黑盒子，掌握位置及深度，深度約在海面下2500公尺，受限於國內打撈能力，已啟動尋求國外打撈公司支援。

江義誠表示，目前相關船隻跟打撈機具都已完成整備，但因這周的天候狀況及海象不符合打撈作業標準，近期只要天候狀況允許，就會啟動打撈相關作業。如有任何最新消息與進度，會立即通知家屬，並向大眾說明。

此外，外傳潛艦國造原型艦「海鯤號」將在1月中下旬進行潛航測試？海軍司令部參謀長邱俊榮中將指出，海鯤號昨天已經出塢，目前在台船碼頭，開始實施潛航測試前的前置作業準備，逐步完成前置準備，達到安全條件後，就會召開評估會議，決定後續潛航準備。

海軍將成立濱海作戰指揮部，規畫今年7月編成，納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位，盼藉由綿密反艦飛彈火網嚇阻敵方。

邱俊榮表示，成立濱海作戰指揮部主要是針對急劇升高的敵情，國軍必須提升反制敵人兩棲登陸的重層截擊能力。濱海作戰指揮部未來將融合情監偵系統，如無人機、雷達站跟機動雷達車組，以及岸置飛彈打擊能力、後勤維保等，預計在7月1日編成，目前接裝、駐地規畫、設施整建都按照節點辦理，細節及核定編程都還在國防部作業規範中。

