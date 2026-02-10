空軍：五聯隊士兵營外自撞身亡 將協助喪葬

每次走到早餐店，不管是為了口感還是想少喝點牛奶，「豆漿紅茶」絕對是很多人心中的Top 1選項！好喝順口又有豆香味！但相信你一定也聽過這些江湖傳言：「聽說豆漿加紅茶會腎結石？」、「這樣喝蛋白質會白補了？」、「喝完肚子怪怪的是不是中毒？」對此，吃對營養所｜建銘營養師表示，放心，不會結石，也不會中毒！但是，這確實不是最聰明的營養搭配。為什麼會這樣說？可以從3個身體最在意的層面來解析： 1、蛋白質吸收：會打折，但不是「無效」紅茶裡含有單寧酸（Tannins），這是一個會跟蛋白質「黏踢踢」的成分，確實會讓豆漿裡的植物性蛋白吸收率稍微下降。它只是讓吸收變差一點點，並不會變成「有毒物質」，也不是讓你喝了個寂寞。 ．一般健康成人：影響不大，不用太擔心．需要注意的人：如果你正在術後復原、增肌期、或是肌少症的長輩，每一克蛋白質都很珍貴，那就建議分開喝，讓蛋白質好好被利用 2、鐵質吸收：素食朋友請筆記這點比較重要！單寧酸也會妨礙非血基質鐵（植物性鐵）的吸收。誰要注意？吃素者（鐵來源多是植物性）、容易貧血、臉色蒼白的人、生理期量大的女生，如果你常常覺得頭暈、累累的，又習慣餐餐配豆漿紅茶，建議改掉這個習慣！ 3

