空軍「天龍」操演登場 第2聯隊幻象2000出擊爭取佳績

又被稱為「天龍」操演的空軍年度戰術總驗收戰技競賽10月27日正式展開，駐防新竹空軍基地的第2聯隊，29日於「天龍」操演中，由幻象2000-5型戰機掛載魔術二型（MagicⅡ）空對空飛彈，執行紅外線飛彈射擊競賽，飛行員在僚機協同下完成鎖定與射擊，展現精準操作與戰術默契。

第2聯隊的幻象2000-5Ei單座戰機掛載2枚魔術二型飛彈實彈起飛，參加飛彈射擊競賽。(圖/軍聞社)

接續實施的「快速恢復戰備」競賽，第2聯隊地勤官兵依序進行安全檢查及油料補給作業，使戰機在最短時間內恢復待命，驗證部隊持續作戰能力。

至於日前第2聯隊進行的幻象2000-5型戰機武裝掛載任務，武掛分隊人員則是快速掛載魔術二型飛彈，為「紅外線飛彈射擊」競賽做好準備，為聯隊爭取佳績。

廣告 廣告

第2聯隊地勤官兵在機堡內進行快速恢復戰備競賽。(圖/軍聞社)

武掛分隊官兵在接獲任務命令後，迅速展開掛載作業，為幻象2000-5型戰機裝掛2枚魔術二型飛彈，由4位官兵採人工方式進行，全程依據標準作業程序完成飛彈掛載與系統測試，確保任務執行安全無虞，展現地勤團隊平日默契與扎實訓練。

空軍司令部臉書29日也先後公布，戰術總驗收的防空攔截暨AGTS射擊、戰術攔截管制等2個科目，以及紅外線飛彈射擊、快速恢復戰備等2個科目的影片。

第2聯隊武掛分隊以人力為幻象2000-5Di雙座戰機裝掛魔術二型紅外線導引空對空飛彈。(圖/軍聞社)

延伸閱讀

國民黨再推《萊爾校長》最新番外篇 龍介仙當彩蛋喊：撿角

傳俄方未展現談判意願 英媒：川普、普丁布達佩斯峰會取消

回敬川普喊「核試爆」？紐時：陸重啟新疆羅布泊核試驗場