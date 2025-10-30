空軍「天龍」操演登場 第2聯隊幻象2000出擊爭取佳績
又被稱為「天龍」操演的空軍年度戰術總驗收戰技競賽10月27日正式展開，駐防新竹空軍基地的第2聯隊，29日於「天龍」操演中，由幻象2000-5型戰機掛載魔術二型（MagicⅡ）空對空飛彈，執行紅外線飛彈射擊競賽，飛行員在僚機協同下完成鎖定與射擊，展現精準操作與戰術默契。
接續實施的「快速恢復戰備」競賽，第2聯隊地勤官兵依序進行安全檢查及油料補給作業，使戰機在最短時間內恢復待命，驗證部隊持續作戰能力。
至於日前第2聯隊進行的幻象2000-5型戰機武裝掛載任務，武掛分隊人員則是快速掛載魔術二型飛彈，為「紅外線飛彈射擊」競賽做好準備，為聯隊爭取佳績。
武掛分隊官兵在接獲任務命令後，迅速展開掛載作業，為幻象2000-5型戰機裝掛2枚魔術二型飛彈，由4位官兵採人工方式進行，全程依據標準作業程序完成飛彈掛載與系統測試，確保任務執行安全無虞，展現地勤團隊平日默契與扎實訓練。
空軍司令部臉書29日也先後公布，戰術總驗收的防空攔截暨AGTS射擊、戰術攔截管制等2個科目，以及紅外線飛彈射擊、快速恢復戰備等2個科目的影片。
