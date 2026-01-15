空軍：失事F-16黑盒子已定位 將執行打撈並持續搜救

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

空軍F-16戰機16日晚間執行夜訓時，於花蓮外海墜機失事，上尉飛官辛柏毅失聯至今。空軍參謀長李慶然表示，已針對黑盒子做出精確定位，後續兵力將轉移執行打撈作業，以訓練、戰訓等方式，從空中、海面兼施後續搜救。

李慶然表示，累計到昨天晚上為止，總共出動各式飛機、直升機共80架次；聯合海巡海軍的艦艇共89艘次；聯合海巡、案尋以及國軍弟兄地面搜索的人次也達到2215人次；無人機總共36架次。

針對搜救進度，李慶然指出，13號已在海面上針對黑盒子做出精確定位，為確認位置還有後續整備，因此於今天上午對外說明；目前已與家屬溝通，相關作業會轉移為打撈作業，後續兵力則會以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼施搜救。

