空軍：失聯飛官黑盒子已定位 將執行打撈兼搜救

（中央社記者賴于榛台北15日電）空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。空軍參謀長李慶然今天表示，針對黑盒子已做出精確定位，後續兵力將轉移執行打撈作業，並且以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼實施後續搜救。

空軍1架F-16V（block20）戰機6日晚間失聯，飛官辛柏毅疑似在花蓮豐濱鄉東面10浬跳傘，相關單位正持續搜救中。國防部人士稍早表示，已精準定位黑盒子所在的海域，因位處深海國內廠商能力有限，目前已協調新加坡或日本的相關廠商協助。

李慶然則在政院會後記者會時說明，此次搜救累積兵力累計至昨天晚間為止，總共出動各式飛機、直升機80架次；聯合海巡、海軍艦艇89艘次；海巡、岸巡，以及國軍弟兄地面搜索人次2215人次；另有無人機共36架次。

李慶然表示，搜救進度部分，13號已在海面上針對黑盒子做出精確定位，為確認位置還有後續整備，因此於今天上午對外說明。

他強調，已經與家屬溝通過，相關作業會轉移為打撈作業，後續兵力則會以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼實施搜救。（編輯：楊凱翔）1150115