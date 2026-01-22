空軍：失聯飛官黑盒子深2500公尺 待天候好轉打撈

（中央社記者王承中台北22日電）空軍日前已定位失聯F-16V戰機的黑盒子。空軍司令部督察長江義誠今天表示，由於黑盒子深度約在海面下2500公尺，已尋求國外打撈公司支援，目前船隻及機具雖已完成整備，但本週天候不符合打撈作業標準，近期只要天候好轉，就會啟動打撈作業。

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。國防部日前表示，已精準定位黑盒子所在的海域，因位處深海國內廠商能力有限，目前已協調新加坡或日本的相關廠商協助。

廣告 廣告

國防部今天舉行例行記者會，針對失聯F-16V戰機的黑盒子打撈作業規劃，出席記者會的江義誠指出，已完成黑盒子的精準定位，掌握位置跟深度，深度約在海面下2500公尺，因受限於國內打撈能力的限制，已啟動尋求國外打撈公司的支援。

江義誠表示，目前相關船隻跟打撈機具都已完成整備，但因為這週天候狀況及海象不符合打撈作業標準，近期只要天候狀況符合作業標準，就會啟動打撈相關的作業。如有任何最新的消息跟進度，會立即通知家屬及向大眾說明。

外傳潛艦國造原型艦「海鯤號」將在1月中下旬進行潛航測試，海軍司令部參謀長邱俊榮中將指出，海鯤號昨天已經出塢，目前在台船碼頭，開始實施潛航測試前的前置作業準備，在逐步完成潛航前置準備，達到安全條件後，就會召開評估會議，決定後續潛航準備。

針對海軍將成立濱海作戰指揮部，規劃今年7月編成，納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位，盼藉由綿密反艦飛彈火網嚇阻敵方。

邱俊榮表示，成立濱海作戰指揮部主要是針對急劇升高的敵情，國軍必須要提升反制敵人兩棲登陸的重層截擊能力。濱海作戰指揮部未來將融合情監偵系統，如無人機、雷達站跟機動雷達車組，以及岸置飛彈打擊能力、後勤維保等，預計在7月1日編成。

邱俊榮指出，目前濱海作戰指揮部的接裝、駐地規劃、設施整建都按照節點辦理，詳細的細節及整個核定的編程，都還在國防部作業規範中。（編輯：翟思嘉）1150122