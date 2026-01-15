空軍：已偵獲F-16戰機黑盒子 積極進行打撈規劃

（本報訊）

空軍司令部今（15）日表示，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業；有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍司令部進一步表示，對於社會各界對案情的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。