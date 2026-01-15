空軍：已精確掌握失事F-16戰機位置 將委託專業團隊打撈

針對6日發生在花蓮外海的F-16戰機失聯意外，空軍司令部15日發布新聞稿表示，已在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位的通力合作下，偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」(黑盒子)所發出訊號，並完成精準定位。

空軍表示，後續將委託專業團隊實施機體打撈作業；人員搜救部分，則因連續日夜搜索多日後仍無所獲，後續將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。

空軍也表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。(編輯：沈鎮江)