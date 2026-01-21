空軍一號起飛1小時後折返 川普換機前往瑞士

美國總統川普(Donald Trump)的專機「空軍一號」(Air Force One)20日晚間在起飛前往瑞士1小時後，掉頭返回華盛頓的「安德魯聯合基地」(Joint Base Andrews)。

白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)表示，機組人員在起飛後發現了「一個輕微的電氣故障」，出於謹慎考量決定返航。

一名機上的記者表示，機上媒體艙的燈光在起飛後沒多久短暫熄滅，但當時並未提出任何解釋。飛行了約半個小時後，記者被告知飛機即將返航。

川普將搭乘另一架飛機繼續前往達沃斯(Davos)參加世界經濟論壇(World Economic Forum)。

目前作為「空軍一號」的2架飛機均已服役近40年。波音公司(Boeing)一直在開發替代飛機，但該專案遭遇了一系列延誤。這些飛機經過大量改裝，具備總統在應對各種突發情況下的生存能力，包括輻射保護和反飛彈技術。這還包含了各種通訊系統，使總統能夠與軍方保持聯繫，並從世界上任何地方發佈命令。

去年，卡達王室贈送川普一架豪華的波音747-8巨型噴射機，加入空軍一號機隊，此舉引發外界高度關注。該飛機目前正在進行改裝，以符合安全要求。

李威特20日晚間向空軍一號上的記者開玩笑表示，現在聽起來卡達的飛機「好多了」。

去年2月，一架載著國務卿盧比歐(Marco Rubio)前往德國的空軍飛機因為機械故障被迫折返華盛頓。去年10月，一架載著國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)的軍機因為擋風玻璃出現裂痕而在英國緊急降落。(編輯：王志心)