空軍：MQ-9B軍購進度正常 確定115年第3季交機

（中央社記者游凱翔台北6日電）台灣對美軍購4架MQ-9B高高空無人機，空軍參謀長李慶然中將今天在立法院備詢表示，首批2架進度正常，確定明年（115年）可以交機，時間點約第3季，且MQ-9B由地面控制站單向對接，資料鏈「不會先傳美國再回傳到台灣」。

根據民國115年度國防預算書顯示，台灣多項對美軍購明年將迎交付潮，包括陸軍14套火山車載布雷系統（Volcano）、最後一批28輛M1A2T戰車；空軍首批2架（共4架）MQ-9B高高空無人機等。

國防部上午赴立法院外交及國防委員會專案報告「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲具體做法」、並備質詢。

針對MQ-9B抵台時程，李慶然答詢國民黨立委賴士葆指出，目前進度正常，確定可以明年交機，時間點約第3季。賴士葆質疑，MQ-9B的資料鏈是否「先傳到美國再回傳到台灣」，李慶然回應，由地面控制站單向對接，不會透過美國再回傳台灣。

MQ-9B無人機為通用原子的產品，屬於大型定翼無人機，可以連續運作24小時，除了用於偵察用途，還可以掛載地獄火飛彈、小直徑炸彈、響尾蛇飛彈等執行對地、對空任務；空軍編列新台幣217億2254萬元籌獲4架。

空軍也在預算書中提到，MQ-9B平時可執行海、陸上目標監偵任務，以及特定目標戰術偵照；戰時利用即時偵照特性，可即時回傳影像供研判運用，支援作戰並對敵軍予以嚇阻，破壞作戰節奏及行動，提升防衛作戰最大效益。（編輯：翟思嘉）1141106