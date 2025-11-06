空軍AJT高教機生產原廠漢翔公司 「勇鷹專案」獲AS9110認證

漢翔公司「勇鷹專案」通過AS9110維修品質管理系統認證，11月4日由法國標準協會貝爾國際檢驗認證集團旗下台灣分公司江有泰總經理頒證，漢翔由勇鷹專案副主持人竇鼐鈞代表受頒，副總經理杜旭純擔任見證。

空軍飛訓部的T-BE-5A勇鷹號高級教練機。(圖/軍聞社)

AS9110是國際一致認定的品質管理標準，對航空產品的維護、保養、深度檢修等領域，進行一系列的品質驗證。在AS9100（適用於設計與生產製造）的基礎上，再增加嚴格的執行管理、高度的技術門檻，並且必須全面遵循航空法規要求。

該認證是一個循序漸進的過程，全面盤查組織現行的作業程序、系統運作、人員能力等，獲證後仍需定期審查與持續改進，極為不易。而「勇鷹專案」人員均熟悉且嚴守修護作業要求，亦有詳實且追溯性良好的紀錄與文件，獲得稽核員的肯定。

漢翔 「勇鷹專案」獲AS9110國際認證。 (圖/漢翔公司)

隨著空軍勇鷹號高教機隊成軍，取代F-5E/F、AT-3型機執行飛訓任務，作為原廠的漢翔公司，成立了「勇鷹專案」團隊，直接分駐在台東志航空軍基地及岡山空軍官校，專職機隊的後勤補給、維修保養以及品質維護，擔任空軍日常飛訓的後盾。今年起推動品質精進計劃，已培訓了46位內部稽核員取得證書，在整體稽核過程中，以優異表現通過AS9110認證。

在瞬息萬變且對精度要求極高的航空產業，AS9100（設計製造）和AS9110（維修）是兩個經常被應用的關鍵標準。漢翔公司在民國90年代即取得AS9100認證，而今「勇鷹專案」新成立不久，就通過AS9110認證，代表著漢翔對品質管理的高度要求，也代表從「造飛機」到「修飛機」，漢翔都能得到國際標準的認可。

漢翔總經理曹進平指出，漢翔肩負國防重任，履行職責的過程中，每項程序都攸關生命安全，因此多年來不斷精進，已建立起完整、可靠且可追溯的系統，確保飛機維修品質，為飛航安全把關。

