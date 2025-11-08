空軍C-130機隊面臨抉擇！30年老機升級費暴增 直接買10架新機成最佳解方？

國軍的C-130運輸機隊，平均服役30年，但是任務一樣繁重。原先空軍編列預算，要為C-130延壽升級的計畫，如今面臨報價激增的問題；同時換裝新發動機的計畫，也因美軍打消相關研發動作，恐怕難以實現。因此消息指出，空軍著手規畫採購10架全新C-130J「超級大力神」運輸機，以此直接更新機隊。

國軍C-130H運輸機。(圖／文化部國家文化記憶庫)

國軍的C-130運輸機，服役三十多年來承擔了空降訓練、戰備裝載、外島疏運等大小任務，成了我國空運能量的中流砥柱。但是機齡和飛行時數俱高，服役多年的機隊如今也站在延壽與汰換的十字路口。

而美軍現役使用、同型機最新構型的C-130J「超級大力神」，因為改用全數位儀表、現代航電系統與更高效的發動機，使得在飛行操控、燃油流量等效益上，有更好表現。國軍曾期待透過改裝，讓現有19架C-130H接近美軍現役規格，藉此延續戰力並提升安全性與作業效率。

然而，升級計畫並非一帆風順。原先規劃包括座艙介面數位化、增強海上搜救能力與模擬機等主要項目提升的「太武山三號」升級案，美方回報的經費需求，已較預估多出近兩百億元台幣。更棘手的是，原本投入美國空軍換裝八葉螺旋槳與新發動機的構改方案，因美國國防部認為效益不高，計畫恐怕宣告終止。面對戰力需求孔急，消息指出，空軍規畫將太武山三號專案路線，改為直接採購十架全新C-130J，更新我國現有機隊。

軍情與航空網站主編施孝瑋表示，原因其一是「太武山一號」批次的11架飛機（編號1301至1312）已服役40年，若無法順利獲得換裝，空軍必須立即思考因應對策，評估各類型任務的優先順序。

國防院中共政軍所副研究員舒孝煌解釋，台灣使用C-130運輸機的方式與其他國家不同，由於台灣地方較小，相同飛行時數下，起降次數可能更多，導致機體結構如起落架等部件消耗更大。他認為，就算採取升級方案，仍必須考慮改裝後的成本效益，以及剩餘使用壽命。

關於C-130J「超級大力神」運輸機，扣掉英國皇家空軍已經除役，目前仍有美國和澳洲做為空運主力使用。C-130J受益於先進發動機，具有高達74400公斤的最大起飛重量，以及更快的航速和更遠的作戰距離，先進系統也使機務分配更有效率。前空軍F-16種子教官黃揚德指出，這款新機型航電系統比舊款提升數個等級；馬力更大、且有包括機體加長型C-130J-30版本，若要直接取代我國目前所用的C-130H，是可行方案。

C-130J「超級大力神」運輸機。(圖／USAF)

然而，黃揚德也提到價格是一大考量因素。2022年埃及以軍購方式購買的C-130J，每架約需2億多美元；澳洲採取商購，最初報價每架4億多美元，後經議價並增加購買數量至20架，降至每架3億多美元。以台灣原本規劃的升級預算200多億台幣來看，即使增加到300億台幣（約合10億美元），也只能購買約3架新機。

至於同為F-16 C/D Block 70/72戰機製造商的洛克希德馬汀，是否可能因為已經接獲澳洲、美國海軍等訂單，導致我國如果確定採購，卻仍得苦等交付逾期的問題。舒孝煌表示，因為美軍目前仍在採購C-130J，因此相關產應能持續維持正常。他也提到國際市場上同級別的替代選項，如巴西航空工業的KC-390等。

此外，英國皇家空軍已將C-130J全面除役，改為採購空中巴士的A-400M，這是否會影響台灣的決策仍是未知數。

英國皇家空軍改使用空中巴士的A-400M，取代汰除的C-130J。圖為德國空軍的A-400M。(圖／德國空軍)

施孝瑋補充強調，台灣的空運機隊相對陽春，因為主力戰機已占用大部分空軍作業維持預算和軍購預算，空軍確實沒有太多經費用於空運機的加改裝。

未來如何在實際需求和預算限制間取得平衡，將是決定國軍C-130機隊能量維繫不墜的關鍵。

