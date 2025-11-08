空軍C-130機隊面臨抉擇！30年老機升級費暴增 直接買10架新機成最佳解方？
國軍的C-130運輸機隊，平均服役30年，但是任務一樣繁重。原先空軍編列預算，要為C-130延壽升級的計畫，如今面臨報價激增的問題；同時換裝新發動機的計畫，也因美軍打消相關研發動作，恐怕難以實現。因此消息指出，空軍著手規畫採購10架全新C-130J「超級大力神」運輸機，以此直接更新機隊。
國軍的C-130運輸機，服役三十多年來承擔了空降訓練、戰備裝載、外島疏運等大小任務，成了我國空運能量的中流砥柱。但是機齡和飛行時數俱高，服役多年的機隊如今也站在延壽與汰換的十字路口。
而美軍現役使用、同型機最新構型的C-130J「超級大力神」，因為改用全數位儀表、現代航電系統與更高效的發動機，使得在飛行操控、燃油流量等效益上，有更好表現。國軍曾期待透過改裝，讓現有19架C-130H接近美軍現役規格，藉此延續戰力並提升安全性與作業效率。
然而，升級計畫並非一帆風順。原先規劃包括座艙介面數位化、增強海上搜救能力與模擬機等主要項目提升的「太武山三號」升級案，美方回報的經費需求，已較預估多出近兩百億元台幣。更棘手的是，原本投入美國空軍換裝八葉螺旋槳與新發動機的構改方案，因美國國防部認為效益不高，計畫恐怕宣告終止。面對戰力需求孔急，消息指出，空軍規畫將太武山三號專案路線，改為直接採購十架全新C-130J，更新我國現有機隊。
軍情與航空網站主編施孝瑋表示，原因其一是「太武山一號」批次的11架飛機（編號1301至1312）已服役40年，若無法順利獲得換裝，空軍必須立即思考因應對策，評估各類型任務的優先順序。
國防院中共政軍所副研究員舒孝煌解釋，台灣使用C-130運輸機的方式與其他國家不同，由於台灣地方較小，相同飛行時數下，起降次數可能更多，導致機體結構如起落架等部件消耗更大。他認為，就算採取升級方案，仍必須考慮改裝後的成本效益，以及剩餘使用壽命。
關於C-130J「超級大力神」運輸機，扣掉英國皇家空軍已經除役，目前仍有美國和澳洲做為空運主力使用。C-130J受益於先進發動機，具有高達74400公斤的最大起飛重量，以及更快的航速和更遠的作戰距離，先進系統也使機務分配更有效率。前空軍F-16種子教官黃揚德指出，這款新機型航電系統比舊款提升數個等級；馬力更大、且有包括機體加長型C-130J-30版本，若要直接取代我國目前所用的C-130H，是可行方案。
然而，黃揚德也提到價格是一大考量因素。2022年埃及以軍購方式購買的C-130J，每架約需2億多美元；澳洲採取商購，最初報價每架4億多美元，後經議價並增加購買數量至20架，降至每架3億多美元。以台灣原本規劃的升級預算200多億台幣來看，即使增加到300億台幣（約合10億美元），也只能購買約3架新機。
至於同為F-16 C/D Block 70/72戰機製造商的洛克希德馬汀，是否可能因為已經接獲澳洲、美國海軍等訂單，導致我國如果確定採購，卻仍得苦等交付逾期的問題。舒孝煌表示，因為美軍目前仍在採購C-130J，因此相關產應能持續維持正常。他也提到國際市場上同級別的替代選項，如巴西航空工業的KC-390等。
此外，英國皇家空軍已將C-130J全面除役，改為採購空中巴士的A-400M，這是否會影響台灣的決策仍是未知數。
施孝瑋補充強調，台灣的空運機隊相對陽春，因為主力戰機已占用大部分空軍作業維持預算和軍購預算，空軍確實沒有太多經費用於空運機的加改裝。
未來如何在實際需求和預算限制間取得平衡，將是決定國軍C-130機隊能量維繫不墜的關鍵。
更多 TVBS 報導
「玄戟專案」自製電戰系統有譜？ 直擊C-130運輸機掛載莢艙密集飛測
空軍斥資百億！ 19+1架C-130H明年全面升級
想回家！澎湖旅客「關島」2天 軍機加入疏運
盼突破F-16V、潛艦等預算重圍？ C-130拚升級擬編百億待政院點頭
其他人也在看
俄無人機飛彈襲擊烏克蘭 至少3死能源設施受損
（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭官員說，俄羅斯今天凌晨對烏克蘭發動無人機和飛彈襲擊，造成至少3人死亡，並損毀3個州的大型能源基礎設施。中央社 ・ 2 小時前
RF-16偵察機全新千里眼 空軍：MS-110偵照莢艙今年起交貨
空軍花費98億元向美國採購的6具新式MS-110型偵照莢艙，國防部戰略規劃司長黃文啓中將透露，目前美方已完成生產，並正在進行測評，預計年底前將開始分批交貨。未來MS-110型偵照莢艙服役後，將可為空軍F-16型戰機提供多重頻譜的先進全天候偵照能力。中天新聞網 ・ 6 小時前
ChatGPT吐大白話 李艷秋酸：「台灣之盾」原來是「美國錢盾」？
總統賴清德在國慶演說中，談及國防預算的增加，首曝要加速打造「台灣之盾」（T-Dome）。資深媒體人李艷秋表示，美國要求我國防預算要提升到GDP的5%，也就是1兆2280億元，佔總預算的43%，2元稅收有近1元搞國防，這種事賴政府絕對幹得出來；她不禁質疑，「台灣之盾」原來是「美國錢盾」？中時新聞網 ・ 3 小時前
海外5大趨勢主題ETF！零股投資人大增 法人這樣說
下半年以來，小資族、零股族搶購海外股票ETF，主要鎖定美國電力、科技、日本半導體、中國5G及太空衛星等5大趨勢主題，帶動相關ETF的零股(不足1張)的人數成長幅度大增。展望後市，法人持續看好這些熱門主題，且具備長線潛力。品觀點 ・ 1 天前
平溪線地基崩塌全線停駛到明年1月 颱風恐挾豪雨光復居民憂心
基隆興隆路發生山崩，大塊石頭卡在半山腰，樹木被壓倒且根部裸露在外，導致道路交通受阻，工程人員已拉起封鎖線。此次山崩不僅影響交通，也造成自來水管線受損，41戶民眾無水可用，目前以水車應急，預計11月9日上午才會進行修復。同時，台鐵平溪線因豪雨導致地基崩塌，鐵軌歪七扭八，鋼筋外露，全線停駛至少到明年1月底，目前接駁車以當地居民優先，影響旅客出行便利性。TVBS新聞網 ・ 26 分鐘前
疑吵架起殺意 台中6旬男持刀行兇 友「臟器外露」險喪命
台中大里區61歲李姓男子疑似酒後與56歲賴姓朋友起爭執，竟持水果刀行兇！賴男左腹部被刺傷至臟器外露，所幸送醫後已脫離生命危險。李嫌在聽聞有人報警後立即騎機車逃逸，警方火速展開搜索，於15分鐘內將其逮捕歸案。霧峰分局內新派出所長高俊傑表示，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。目擊民眾形容，「傷者當時幾乎要昏倒，刀子插在身上，流了不少血！」TVBS新聞網 ・ 30 分鐘前
詐團車手衝撞警車！ 新北警強勢對空鳴槍逮2車手
詐團車手衝撞警車！ 新北警強勢對空鳴槍逮2車手EBC東森新聞 ・ 1 天前
鐵娘子披星戴月！高市拚備詢 凌晨3點就跟幕僚開會
日本首相高市早苗的「鐵人作息」在網路上備受討論。她為了準備上任後首次在眾議院預算委員會的質詢，在凌晨3點就進官邸準備資料、跟幕僚開會，也對被迫要一起早起的秘書、隨扈都跟著辛苦感到很抱歉。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
三重孝子照顧母多年「千萬信託被親姊獨吞」砍死姊姊！崩潰喊5字
社會中心／巫旻璇報導新北市三重區6日發生一起家庭悲劇。60歲陳姓男子疑因母親價值上千萬元的資產信託名單中未包含自己，一怒之下持刀攻擊61歲姊姊與55歲妹妹，導致姊姊不治、妹妹重傷。警方趕抵現場後將陳男逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦，檢方已向法院聲請羈押禁見。民視 ・ 1 天前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 27 分鐘前
快訊／不爽千萬信託獨漏他⋯新北三重孝子「財殺」親姊！檢方聲押禁見
新北市三重區陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
補充保費逾10年未檢討 專家：考量物價 應調高門檻至10萬
健保擴大補充保費新制引發爭議，政院前天緊急喊「卡」，健保專家認為，台灣應理性思考健保的未來財務狀況，補充保費不是不能擴大...聯合新聞網 ・ 15 小時前
新北男爭家產竟持刀刺死姊姊砍傷妹妹 「惡行重大」法院裁定羈押禁見
新北市三重區三和路一段前天下午發生手足為爭家產爆發家暴凶殺命案，60歲陳姓弟弟涉嫌持料理尖刀殺死姊姊、砍傷妹妹、誤傷妻子...聯合新聞網 ・ 6 小時前
停砍公教年金？台大教授曝「驚人退休金」
[NOWnews今日新聞]藍白聯手推「反年改」，立法院司法法制委員會昨、今（6）日連兩日排審攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但因朝野未達共識，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
黃仁勳化身紅衣男孩！台積電運動會喊這句全場歡呼 自謙國語不好
晶圓代工龍頭台積電（2330）今（8）日於新竹縣立體育場舉辦2025年運動會，今年主軸為「團結、活力與創新」，全場氣氛熱烈。最受矚目的亮點莫過於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親臨現場，與台積電董事長魏哲家同台現身，全場員工報以如雷掌聲。為迎接這位重量級嘉賓，台積電特地強化維安規格與現場秩序，場內紅色海洋熱情沸騰，黃仁勳一改一身經典黑皮衣，改以紅色運動衫現身即掀全場高潮。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 22 小時前
中信盃黑豹旗》科班對決出現戲劇性結尾！ 陽明在領先平鎮下被「沒收比賽」
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）在北部三重棒球場登場，最後一場比賽上演「科班對決」，由桃園市平鎮高中迎戰台北市陽明高中。不過，本場比賽意外發生大烏龍：陽明高中在2：1領先的情況下，於3局下遭裁判裁定敗北，引發現場譁然。TSNA ・ 8 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 9 小時前
【本日焦點】鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間／補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低／蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.鳳凰颱風進逼 估海、陸警發布時間 2.補充保費改革 陳時中：2萬元門檻太低 3.蕭美琴赴歐演說 外媒稱「罕見」 4.史上最高！台積電運動會豪發15億大紅包 5.黃仁勳旋風訪台 魏哲家：他想要更多晶片Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 5 小時前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前