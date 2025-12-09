空軍F-16傳空中驚魂 飛官G力昏迷幸及時甦醒平安降落

現代噴射戰機的飛行速度快、機動性能好，但在座艙中操控戰機的飛行員也常常必須承受強大的G力，稍有不慎就可能瞬間陷入昏迷，導致戰機失控、發生墜毀的慘劇。傳出空軍1架F-16AM型戰機8日在空中進行訓練時，發生了類似的驚險情況，空軍私下證實有此事，目前正在調查。

我國F-16BM戰機的後座飛行員，非當事人。(圖/軍聞社)

據「中時新聞網」報導，8日上午空軍機號6669號的F-16AM型單座戰機，從台東志航空軍基地起飛，在進行基本空防訓練時，飛行員因為帶大G力飛行動作，突然發生大G昏迷狀況，導致戰機失控，從2萬呎高空一路急墜到6000呎高度。

在經過僚機透過無線電多次緊急呼叫後，幸好該名飛行員終於清醒，及時穩定戰機的飛行，最後平安降落基地。據了解，該名飛官已經有2次大G昏迷紀錄，未來恐怕面臨遭到停飛的命運。

我國F-16BM戰機的前座飛行員，非當事人。(圖/軍聞社)

據退休飛官表示，國內3型二代戰機中，因F-16AM/BM型的發動機推重比大，可以做超過30秒以上的9G動作，因此飛行員對於抗G訓練相對更嚴格。他認為，若是從2萬呎掉到6000呎高度，只要再慢個10秒，恐怕就會發生意外了。尤其該名飛行員已有大G昏迷紀錄，未來勢必要經過航醫評估，是否適合繼續飛行。

F-16AM/BM型戰機的基本空防訓練，主要是確保飛行員能有效操作戰機，熟練各類空用武器的操作，提升因應敵機威脅、執行攔截與護衛任務的能力。飛行員同時也必須訓練近距離空中纏鬥以及閃避敵機攻擊的技巧，因此經常會操控戰機進行大G力動作，若時間太長或本身抗G動作沒有確實做好，就很有可能瞬間陷入昏迷。

我國F-16AM戰機的高速機動飛行。(圖/中央社)

根據空軍航訓中心官網說明，G力昏迷（G-LOC）是指由於加速度導致供應腦部的血液突然降低，使飛行員昏迷失能。通常發生在涉及加速度圓周運動的空中特技飛行動作，例如空戰纏鬥中的劇烈持續轉彎，俯衝投彈後的拉升等。

這些飛行動作產生的離心力，將飛行員的血液往下半身方向推擠，造成頭部的血流降低。最先受影響的是眼睛，會發生「孔狀視野」（中央視野有視覺，四周視野為黑色）、「灰視」（喪失彩色視覺）或「黑視」（全黑的視覺）等視覺症狀，但神智仍然清醒。

但如果此種缺血情形持續或更嚴重，腦部也會受缺血影響。短暫的「黑視」是人體自我保護機制產生的警訊，用以警告人體已經瀕臨極限，如果繼續維持甚至增加G力，則腦部將因嚴重缺血而「關機」，便會造成飛行員意識完全喪失而昏迷。

