空軍F-16夜航失事 賴清德令投入全力搜救：不分朝野、全體國人一起集氣

民進黨今(7)日召開中執會，民進黨發言人吳崢會後轉述，黨主席賴清德表示，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，他已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來，在此再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

賴清德指出，今年是創黨40週年。因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政，為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對我們的信任。

賴清德表示，「勤政」，則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。

賴清德進一步指出，「愛鄉土」則是熱愛台灣、認同台灣，必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。他強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對我們最深切的期待。

