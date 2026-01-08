空軍F-16失事引爆預算爭議 馬文君：可恥可悲！問題在國防部失職非預算不足

圖/擷取馬文君臉書 空軍辛姓飛官駕駛F-16戰機於花蓮外海執行夜訓時失事，各界為飛官安危集氣祈福之際，民進黨立委第一時間將矛頭指向在野黨阻擋國防預算，引發爭議。國民黨立委馬文君今天嚴厲批評此舉「既可恥又可悲」，強調國軍問題核心不在預算多寡，而在於裝備未到位與國防部失職。

馬文君指出，近年空軍接連發生F-5E、勇鷹教練機及F-16戰機事故，國防部每次都宣稱檢討改進，但問題始終重複出現，關鍵在於「預算編了、錢花了，裝備卻沒到位」。她以鳳展專案為例，空軍F-16A/B戰機性能提升計畫期程從原訂101年至112年延後至117年，預算從1100億元增加至1400多億元，立法院從未刪減，但交機進度、防撞地系統、防寒飛行衣等關鍵裝備屢屢延宕。

馬文君特別質疑國防部提供不實資訊。她指出，國防部去年10月送交立法院的書面資料明確記載F-16A/B性能提升已於112年底全數完成，但辛姓飛官事故後，國防部卻坦承自動防撞地系統「一架都還沒安裝」，前後說法矛盾，形同對立法院說謊。

國民黨立委徐巧芯也表示，鳳展計畫從2018年評估至今，原定2024年應完成系統裝機，但到了2025年進度竟是零。馬文君強調，台灣現有近140架F-16A/B戰機，未來還將採購66架F-16V，新型F-16採不平衡設計，高度依賴任務電腦、飛行電控裝置及自動防撞地系統，若相關系統未裝妥，將大幅增加飛行風險，衝擊的不只是飛官安全，更是整體空防。對於空軍參謀長李慶然表示明年將完成裝機，馬文君直言，國防部過去已有失信前例，現在的說法必須打折扣。

