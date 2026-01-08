空軍F-16失事沒裝「防撞系統」釀禍？鍾佳濱：各種因果連結沒必要

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

花蓮空軍基地上尉飛官辛柏毅，前（6）日駕駛一架編號6700的F-16戰機，執行夜訓時突然失事，目前辛柏毅也處在失聯狀態，而國民黨團及民眾黨團總召黃國昌今（8）日皆質疑，明明已經付款「自動防撞系統」卻未實裝才釀禍。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱受訪則喊話，各種因果連結都是沒有必要，並且強調，不分朝野支持國防安全，就從預算跟條例的付委審議開始。

鍾佳濱今日上午受訪表示，目前F-16失事的原因尚在調查，雖然是個案，但到底是哪個部分出問題還在研究，因此在調查結果出來前，各種因果連結都是沒有必要，「目前最重要的就是希望飛官能夠安全」。

同時鍾佳濱坦言，當然隨著時間流逝機會越來越低，但是對任何飛安事故、F-16發生的意外都秉持「先救人，再找出問題，然後找出解方」。

話鋒一轉，鍾佳濱提到，今天很多在網路上的討論都在探討國防特別預算的特別條例，到底這個跟未來國防採購有沒有關聯？「我相信只要是不分朝野，站在支持國防自我防衛的立場，任何對國家的國防預算，或者特別條例的討論都是值得的」。

針對網路上的評論推估有人因反對預算，所以造成什麼樣的事情，或是有人支持預算，還是沒有解決什麼樣的事情，鍾佳濱皆認為，這樣的推論和因果連結都沒有必要，反倒是把這些力氣，放在真正對未來國防力量的建立有效討論才是幫助。

最後，鍾佳濱呼籲，這段期間不分朝野支持國防安全，就從預算跟條例的付委審議開始，「讓我們透過預算的審議，找出未來問題的解方，這才是我們真的要做的」。

