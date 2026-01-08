空軍F-16失事沒裝「防撞系統」釀禍？鍾佳濱：各種因果連結沒必要
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導
花蓮空軍基地上尉飛官辛柏毅，前（6）日駕駛一架編號6700的F-16戰機，執行夜訓時突然失事，目前辛柏毅也處在失聯狀態，而國民黨團及民眾黨團總召黃國昌今（8）日皆質疑，明明已經付款「自動防撞系統」卻未實裝才釀禍。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱受訪則喊話，各種因果連結都是沒有必要，並且強調，不分朝野支持國防安全，就從預算跟條例的付委審議開始。
鍾佳濱今日上午受訪表示，目前F-16失事的原因尚在調查，雖然是個案，但到底是哪個部分出問題還在研究，因此在調查結果出來前，各種因果連結都是沒有必要，「目前最重要的就是希望飛官能夠安全」。
同時鍾佳濱坦言，當然隨著時間流逝機會越來越低，但是對任何飛安事故、F-16發生的意外都秉持「先救人，再找出問題，然後找出解方」。
話鋒一轉，鍾佳濱提到，今天很多在網路上的討論都在探討國防特別預算的特別條例，到底這個跟未來國防採購有沒有關聯？「我相信只要是不分朝野，站在支持國防自我防衛的立場，任何對國家的國防預算，或者特別條例的討論都是值得的」。
針對網路上的評論推估有人因反對預算，所以造成什麼樣的事情，或是有人支持預算，還是沒有解決什麼樣的事情，鍾佳濱皆認為，這樣的推論和因果連結都沒有必要，反倒是把這些力氣，放在真正對未來國防力量的建立有效討論才是幫助。
最後，鍾佳濱呼籲，這段期間不分朝野支持國防安全，就從預算跟條例的付委審議開始，「讓我們透過預算的審議，找出未來問題的解方，這才是我們真的要做的」。
原文出處：快新聞／空軍F-16失事沒裝「防撞系統」釀禍？鍾佳濱：各種因果連結沒必要
更多民視新聞報導
柯建銘下令出委？親赴盯立院排審《人工生殖法》修法 本人反應曝光
劉世芳遭列台獨頑固分子 吳堂安淡定回應曝光
全力搜救辛柏毅 賴清德盼全民集氣：祈禱他能平安歸來
其他人也在看
F-16飛官辛柏毅失聯！家屬心碎求問事宮廟：無論存活與否、只想再見一面
本月6日晚間，空軍飛官辛柏毅駕駛F-16V戰機，於夜間演訓時突然失聯，目前軍方已大規模搜索中，希望能儘速找到人，而飛官辛柏毅家屬也非常焦急，甚至於Threads發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟，難過表示「只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，只想再見他一面」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 11
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭
飛官辛柏毅失聯20小時 愛妻花蓮基地見父母痛哭EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 20
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 81
共機艦擾台數暴增！前飛官憂影響訓練品質
[NOWnews今日新聞]空軍一架機號6670的F-16V(F-16VBlock20)戰機昨日晚間執行夜間例行性訓練任務，於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑似飛行員跳傘後失聯。針對是否為頻繁應...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 31
飛官辛柏毅夜訓失聯！親友急喊：拜託撐下去
[NOWnews今日新聞]花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機（機號6700）昨（6）日晚間執行夜航訓練時突失聯，飛官辛柏毅上尉於晚上7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10浬疑跳傘逃生，國軍正展開海空救援，這...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 30
共機頻擾台釀飛官疲勞？空軍司令部回應了
[NOWnews今日新聞]空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，空軍司令部今（7）日召開記者會說明，媒體關注是否與共機頻擾台導...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言
海陸空搶救失聯飛官 海巡頂4米浪高急搜救｜#鏡新聞
空軍花蓮基地一架F-16單座戰機，昨天(1/6)晚間進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海跳傘失聯。軍方第一時間得知消息，立刻出動前往救援，海巡署派出三艦六艇針對落海的豐濱海域加強搜尋，空勤總隊也立即升空，從昨晚到今天都加派人力，希望能盡速找到失聯飛官。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
F-16夜航失事！飛官仍失聯 柯文哲、黃國昌集氣「求平安」
今（6）日晚間，空軍一架F-16戰機於花蓮執行夜間例行訓練時發生意外，飛官疑似跳傘後失聯。國防部第一時間啟動應變機制，全力展開海空搜救行動，總統賴清德也已指示相關單位以「人員平安」為最高原則，務必把握黃金時間救援。事件曝光後，各界關注搜救進度，柯文哲、黃國昌也相繼透過臉書發文，替飛官集氣，盼能平安歸來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
F16V花蓮外海失聯! 總統下令全力搜救:務必平安帶回辛上尉
政治中心／綜合報導花蓮空軍基地一架F-16V單座戰機，6日晚間夜航訓練失聯，飛官辛姓上尉疑跳傘逃生，國軍立刻展開海空救援，總統賴清德在社群發文表示，已在第一時間指示國防部及相關單位，務必以確保「人員平安」為最高目標全力搜救，爭取每一分每一秒，將飛官平安帶回來。民視 ・ 1 天前 ・ 3
傳失聯飛官沒穿防寒飛行衣 王定宇籲藍白不要擋國防預算
即時中心／張英傑、謝宛錚報導花蓮空軍基地一架F-16戰機，昨（6）日晚間執行例行訓練時發生事故，傳出失聯飛官沒有穿著防寒飛行衣，對此，民進黨立委王定宇今（7）日疾呼「防寒衣的交貨期程能不能再縮短」，他呼籲藍白立委，應儘快讓國防預算特別條例付委審查。有關防寒衣的配備，王定宇表示，台灣冬季水溫偏低，一旦飛官落海，希望飛官撐得夠久、等到搜救單位抵達，關鍵就在防寒衣，相當重要。他呼籲應儘快讓國防年度預算以及國防預算特別條例的相關法律案付委審查，讓國軍弟兄姊妹有足夠資源，保家衛國。另外，對於民眾黨立委張啓楷質疑「飛機太舊、新機未到」的問題，王定宇反駁指出，美國的 F-35 戰機夠新了，也曾發生過飛安事件，任何飛安事故都有多重因素，必須交由專業單位調查判定，把問題簡化成「飛機老舊」，根本是外行說法。原文出處：快新聞／傳失聯飛官沒穿防寒飛行衣 王定宇籲藍白不要擋國防預算 更多民視新聞報導花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官F-16V墜海「飛官辛柏毅失聯」 空軍隊長哽咽：該做的都已經做了...民視影音 ・ 17 小時前 ・ 1
「空間迷向」分不清方向 專家：視覺.大腦影像無法配合
花蓮縣 / 綜合報導 目前辛姓上尉的搜救工作仍在持續當中，不過根據了解，他疑似是因為「空間迷向」，才會造成後續狀況；軍事專家解釋，若是飛行時周邊沒有明顯地形地物當參考點，很容易發生空間迷向，分不清方向時操作，容易發生憾事，基本上遇到「空間迷向」還是要靠看儀表，相信數據。F-16戰機夜間從跑道升空，這是去年3月，空軍執行「跨子夜」實戰化飛行訓練，為的就是強化，夜間作戰能力，但在夜間海面環境，飛行員容易出現，「空間迷向」等飛行風險，對於飛官操作及判斷，形成高度挑戰，沒想到昨(6)日晚間，空軍花蓮基地發生失事意外。當飛行員進入雲層，大霧或全黑的環境後，沒有明顯的地形地物當參考點時，容易將海面船隻的燈光，與天空星光上下顛倒，一旦發生「空間迷向」，飛行員若分不清正確方向，操作失誤就容易發生憾事。空軍退役飛官于晧瑋說：「(舉例)感應火車開動了，(結果)是另一個火車走掉，這個瞬間你就會產生錯覺，當你這種情況產生的時候，你人瞬間會覺得不舒服，為什麼，你的眼睛，視覺，跟你的大腦，產生一個影像不配合。」而這次失事的F-16，是我國1997年所購入，後續透過鳳展專案，升級為F-16V，有網友爆料，戰機升級後，因記憶體計算容量不足，程式不穩定等，導致任務電腦出現，各種無法預期嚴重度的狀況發生。甚至這架編號6700的失事戰機，幾天前也曾經發生，MMC任務電腦故障狀況， 對此軍方表示 ， 去年11月出廠到現在 ， 只有一般性故障 ， 辛上尉駕駛的戰機在訓練前都有檢修 ，外界更點名，遲遲未安裝「自動防撞系統」，是否也是失事原因之一。空軍退役飛官于晧瑋說：「人在這種錯覺情況下，他可能撐不住的情況，他還是會做跳傘的一個抉擇，兩台飛機這麼近，就算這個系統，如果真的有這個系統，它機頭突然下去的情況下，他把它拉起來，這麼近的距離會把它的隊長撞掉。」過去空軍曾有多起案例，都是疑似因為，「空間迷向」釀成失事，空軍司令部，可得好好釐清事發原因。 原始連結華視影音 ・ 21 小時前 ・ 1
中海警釋對台「扼喉」海報! 威脅攔檢民船運台武器 專家 : 故意模糊 「禁限制水域」界線
[Newtalk新聞] 中國海警近日發布一張軍武海報，引發兩岸與國際關注。畫面以「扼喉」為主題，描繪中國海警船與直升機在台灣周邊海域執法，畫面中的中方人員自直升機索降至一艘疑似運載美製武器的「長榮貨輪」進行查驗。外界解讀，這可能是在公開傳達「可能登船查扣涉軍物資」的執法訊號，並強烈反對美國提供台灣軍武。 海報發出後，部分中國評論指出，這象徵中國正在進一步模糊台灣周邊所謂「禁限制水域」的界線，並逐步加強對台海周邊海域的控制。更直言，中國此次海報也在向國際預警，未來若有船隻被認定涉及向台灣運送如海馬斯導彈系統等美國軍備，中國海警將登船檢查甚至扣押。 中國也藉此主張，民用船隻若涉軍事用途，將不再被視為單純商船，而也會被視為「軍事目標」之一，並可讓中國解放軍有理由向其採取行動。 美軍最新對台軍售賣了82套海馬斯系統與ATACMS遠程導彈給台灣，北京對此強烈抗議。 圖：翻攝自X／Battles Insight 「楊門灼見」則發表分析認為，中國海警與解放軍聯動，反映出中國正嘗試以「執法」與「灰色地帶行動」方式，對美台軍事合作施加壓力，並對外國軍艦通行台灣海峽釋放更強硬訊號。中國官方論述甚至宣稱，美新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
F-16戰機驚傳失事飛官花蓮外海跳傘！賴清德下令全力搜救
空軍一架隸屬花蓮基地的F-16單座戰機（機號6700），由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，今天（6日）晚間於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即展開搜救行動。總統賴清德表示，已在第一時間指示國防部及相關單位務必以確保「人員平安」為最高目標，全力搜救，將飛官平安帶回來。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 265
今晨8.5℃凍番薯！挑戰首波寒流「恐跌破5℃」 冷到這天才略回溫
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 8
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 35
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度
超強冷氣團南下！全台乾冷 這天最冷下探6度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
吳宗憲豪砸4千萬！台南老唐牛肉麵驚傳停業 鹿希派鬆口「關鍵主因」
綜藝天王吳宗憲2023年砸4千萬買下台南「老唐牛肉麵」，並將店面將全權交給兒子鹿希派經營，目前有北、中、南三間店面。沒想到今（7）日卻傳出位在中西區興華街的台南創始店「暫停營業」。對此，鹿希派也發文回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 94