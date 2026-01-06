空軍F-16失事！進雲疑空間迷向 飛官辛伯毅上尉跳傘全力搜救中

空軍今晚發生重大飛安事件，一架隸屬花蓮基地、機號6700的F-16單座戰機，執行夜間訓練任務時於花蓮外海雷達光點突然消失。軍方研判飛行員辛柏毅上尉已啟動彈射座椅跳傘，目前人員下落不明，搜救行動全面展開。

空軍F-16夜航訓練失聯，飛官 辛柏毅 疑跳傘外海 逃生，目前下落不明 搜救中。（圖／IDF經國號粉專提供）

空軍指出，辛柏毅上尉於傍晚6時17分自花蓮基地起飛，執行例行夜航訓練，返航途中約晚間7時29分，在花蓮縣豐濱鄉東方約10浬海域上空失聯。初步研判戰機MMC（模組化任務電腦）疑似故障，並在進入雲層後發生空間迷向，導致緊急跳傘。

國防部接獲通報後，立即成立應變中心，派遣C-130運輸機、海鷗直升機及相關單位出海搜救，海巡署亦調派蘇澳、花蓮及台東海巡隊多艘100噸級巡防艇投入救援。由於夜間海象不佳、能見度低，搜救難度高，相關單位持續爭取黃金時間。

據了解，辛柏毅上尉為空軍官校108年班優秀飛官，近日才與同為軍職的妻子完成蜜月返國歸隊僅兩天即投入任務。消息傳出後，親友與官兵同袍無不關切，國人也持續為其平安歸來祈禱。

