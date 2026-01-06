空軍F-16失事！飛官跳傘失聯 國防部PO文求集氣

失事飛官辛姓上尉。（圖／idf粉專提供）





空軍花蓮基地今（6）日晚間F-16戰機失事，飛行員辛柏毅上尉疑似跳傘後，至今仍失聯。國防部也在官方臉書發文喊話「請和我們一起祈禱」，不少網友也湧入留言集氣，希望能上尉能平安歸來。

國防部發文

國防部在官方臉書發文表示，花蓮基地乙架F-16單座戰機（機號6700），18時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，19時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動，並喊話「目前全力搜救中，請和我們一起祈禱」。

貼文曝光後掀起網友討論並集氣：「拜託，一定要平安沒事」、「祝福早日平安歸來，搜救弟兄加油」、「祈禱人員平安」、「希望飛官平安獲救無事」、「祈禱平安歸來」、「媽祖婆，請保佑飛官平安歸來」、「教官平安！謝謝辛苦的國軍」、「平安回來，搜救人員辛苦了，記得保暖，飛官平安」、「祈求平安無事」、「祈願平安歸來」、「願上帝保守平安」。

例行訓練返場突發機械故障意外

回顧整起失事經過，空軍花蓮基地一架機號6700的F-16AM單座戰機，今日晚間執行例行性夜航訓練任務。該機由飛行官辛柏毅上尉駕駛起飛，但在19時29分執行返場任務時，疑似因為任務電腦MMC發生故障，導致戰機在密集編隊進雲後失去聯繫。國防部隨後緊急通報海巡單位，指出辛上尉疑似在花蓮縣豐濱鄉東面約10海浬處採取跳傘行動，空軍司令部已立即成立應變中心，調派大批兵力投入後續的搜尋工作。

府方高度關注

針對這起重大飛行安全事故，總統府發言人郭雅慧轉述賴清德總統的指示。賴總統在第一時間即要求國防部及相關搜救單位全力投入，強調必須以確保人員平安為最高且唯一的目標。隨後賴總統也在臉書發文感性喊話，表示國軍將會盡全力爭取每一分、每一秒的時間，目標是將飛官平安帶回來，並誠摯邀請全體國人一起集氣祈禱，期盼辛上尉能在這場艱難的挑戰中脫險，平安回到家人與同袍身邊。

跨單位動員

為了加快救援速度，海洋委員會主委管碧玲透過社群平台發文表示，包含國防部、海巡署以及內政部空勤總隊的海空救援行動都已經全面展開。海委會掌握到事發地點周邊最近的一艘貨輪距離僅約6.3浬，已成功聯繫上並請其就近加入搜救行列。國防部也在官方臉書專頁發布消息，強調目前的焦點是全力搜救，相關單位正克服夜間視線不佳與低溫海象的考驗，不放過任何一絲生還跡象，堅守在搜救前線直到任務達成。

