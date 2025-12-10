空軍F-16戰機加裝「自動防撞地系統」預計2028年完成

日前空軍發生F-16戰機飛行員G力昏迷意外事件，也讓外界關心過往空軍宣布要加裝F-16戰機「自動防撞地系統」的進度。對此空軍今(10)日表示，目前建案已配合F-16升級計畫進行，需更換現有的飛控電腦與軟體，預計2028年完成。

8日空軍發生飛行訓練意外，一名F-16V戰機飛官自台東志航基地起飛進行基本空防訓練時，因進行大G力動作，一度在空中陷入G力昏迷，戰機高度更從2萬英呎急墜至6千英呎，所幸在長機多次呼叫後恢復意識，並穩定機身後平安降落。

廣告 廣告

對此空軍10日在國防部例行記者會中說明，經調查該名黃姓飛行員今年體檢正常，並完成離心機訓練。相關氧氣設備也都正常。目前該員已暫時停飛，將安排航空生理檢查及離心機高G耐力訓練，確認合格並無安全疑慮後再復飛。並強調這是黃員第一次發生G力昏迷狀況，無外界傳言曾有多次記錄的狀況。

不過由於2022年就曾發生F-16飛行員疑似因G力昏迷不幸墜海的事件，空軍更早於2018年F-16基隆撞山事件後，就宣布要為F-16機隊加裝「自動防撞地系統」(Aoto-GCAS)。對此空軍表示，相關計畫已於2020年納入「鳳展」升級計畫，並於2024年起進行安裝作業，預計2028年完成。

空軍進一步說明，由於我國現有的F-16V blc20戰機的飛控電腦與軟體與美軍現有的構型不同，因此目前正在進行相關的整合與提升。空軍督察長江奕成說：『(原音)現在我們要準備用新的叫混合式的飛控電腦，所以它整個飛控電腦的構型都要改變。然後軟體的部分的話，因為以前是屬於類比式的，現在是屬於數位飛控式，所以說整個飛控軟體它要做提升，並且要做整合。』

空軍也指出，美軍在去年已針對相關系統整合完成驗證，情況都是正常。美方也會提供這個混合式的飛控電腦，陸續交付我國進行更換。至於我國向美採購的66架新式F-16V blc70戰機，則在出廠時就會加裝防撞地系統。(編輯：鍾錦隆)