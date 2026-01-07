空軍F-16戰機夜訓失聯 初研判飛行員遭遇「空間迷向」

空軍F-16戰機花蓮海域墜落，空軍司令部 少將督察長江義誠（右立者）主持記者說明會。（圖：梁國榮攝）

空軍花蓮基地一架編號6700、由上尉飛官辛柏毅所駕駛的F-16單座戰機，6日晚間執行夜間訓練任務時失聯。初步判斷可能與MMC「模組化任務電腦」故障，導致無飛行方向參考產生空間迷向戰機墜海。軍方表示，雖然飛官辛柏毅在對話中三次喊出「跳傘」口令，但軍方截至目前為止仍未獲得定位信標信號，無法確定是否完成跳傘程序。

為在黃金時間搜救辛柏毅，軍方第一時間積極在訊號範圍、也就是花蓮豐濱鄉東面10海浬海域執行24小時不間斷搜索。

軍方提供F-16戰機失事軌跡圖。（圖：梁國榮攝）

面對F-16戰機墜落事件，空軍司令部已下令所有F-16型機實施「天安二號」特檢，暫停非必要演訓任務，並執行全面機務檢查。同時，所有F-16飛行員將立即進行專精複訓，重點強化「空間迷向處置程序」、「夜間複雜天候飛行」及「緊急狀況應變」等關鍵課目，以提升飛安韌性。

辛柏毅婚假返隊數日，即在夜間訓練失聯。（圖：梁國榮攝）

失聯的辛柏毅上尉年僅29歲，為空軍官校108年班畢業，總飛行時數611小時，F-16戰機飛行時數371小時，屬單位中堅戰力。他於去年5月與同在花蓮基地服務的妻子結婚，近日才結束蜜月返臺，不料歸建後首次夜訓即發生意外。（梁國榮報導）