即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

花蓮空軍基地一架編號6700的F-16戰機，昨（6）晚執行夜訓時突然失事，使得29歲飛官辛柏毅疑似跳傘逃生，目前仍處失聯狀態，各界也關注搜救情形，網路上現在更出現藍白立委擋預算才釀禍的論點。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（7）日喊話，期待國軍官兵弟兄能夠平安歸來，也會常審慎看待網路每一種發言，並不會擅自斷論，還是期待台灣人民支持捍衛國家的官兵。

民進黨立院黨團今日上午召開「 政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會，出席的人包含鍾佳濱、綠委沈伯洋、綠委范雲、黨團書記長陳培瑜；記者提問，就F-16失事一事，目前大家按案情猜測是空間迷向釀禍，是不是有關於防撞系統的加裝，會希望在野黨不要再擋總預算、國防預算？

廣告 廣告

對此，鍾佳濱則表示，事實上到底什麼情況失事，還是第一個期待國軍官兵弟兄能夠平安歸來，至於事後有關機械的討論，當然會和整體國防資源充足有關，但詳細事故原因租種國防部的調查。

快新聞／空軍F-16戰機失事！飛官跳傘搜救中 民進黨團：望平安歸來

不分區綠委沈伯洋。（圖／民視新聞）

沈伯洋則回應，人員平安歸來最重要的事情，至於發生原因還是留待日後調查，但今天不管原因是什麼，仍希望不管國防預算、總預算都能盡快付委，讓國家正常運作當然是重要的事情，「現在針對飛官，最重要的是希望對方能平安歸來」。

同時，沈伯洋也說明，F-16是原來的「鳳展專案」，不管是F-16A和F-16B都有變成新型的升級套件，也就是有不同的夾艙；它是按照順序不斷在做，之所以不能稱作F-16V，國軍的回應則認為，系統整合還沒完全結束，今天失事的這架戰機做到什麼狀況，這恐怕還不明瞭，但這持續對F-16的升級當然不會停。

至於就網友稱空軍失事是藍白擋預算造成一事，鍾佳濱則強調，由於網路言論很多，但到底背後是誰所為需要深入瞭解，基本上所有民主國家有多元開放的言論，但國人都很清楚在關鍵的時刻，真正的台灣人民會和守衛國防的官兵弟兄姊妹站在一起。

鍾佳濱強調，究竟什麼原因造成戰機失事，仍有待調查，但全民一致支持國防是不變的信念，而網路上出現正向或不同意向的發言，都要很小心去思考，因為對台灣敵對勢力，會借用各種事件不斷影響社會認知，因此會非常審慎看待網路每一種發言，並不會擅自斷論，還是期待台灣人民支持捍衛國家的官兵。

原文出處：快新聞／空軍F-16戰機失事！飛官跳傘搜救中 民進黨團：望平安歸來

更多民視新聞報導

F-16戰機花蓮外海失聯 民進黨南投縣長提名記者會延期

F-16飛官辛柏毅黃金搶救時間 家人2度發文淚訴：快要撐不下去

F-16戰機失聯「辛柏毅疑跳傘」 海巡署曝最新搜救進度

