空軍F-16戰機特檢完成「今下午恢復訓練」 聯隊長帶隊復飛

空軍第五聯隊第27作戰隊上尉飛官辛柏毅6日晚間夜航失事後，至今仍下落不明，海巡署和國防部持續擴大搜索，就盼能儘快找到失聯飛官辛柏毅。而在失事後，空軍花蓮、嘉義及志航基地所有F-16戰機隨即停飛，國防部下令實施「天安二號」特檢，確保飛行安全。

空軍司令部今（12）日表示，針對0106飛安事件，已完成F-16型機「天安二號」停飛期間特檢作業，並於今日恢復飛行訓練，由第五聯隊聯隊長胡中華少將帶頭復飛，空軍F-16機隊全面恢復戰備及訓練。

廣告 廣告

第五聯隊聯隊長胡少將帶隊復飛。圖／空軍司令部提供

空軍司令部說明，特檢期間已完成裝備檢整，並對空技勤人員分別實施學術科及模擬機訓練，確保各項裝備性能無虞。司令部強調，將秉持嚴謹務實的態度，持恆落實裝備維保及提升訓練管理作為，確維空防任務遂行，守護國家安全。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

飛官辛柏毅失聯 國防部證實F-16V失事前2天EGI故障

F-16黑盒子出現斷續訊號！顧立雄：海象影響不易出港、仍待確認定位

擴大搜索！飛官辛柏毅失聯第4天 軍方範圍延伸至綠島